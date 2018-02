Young Adult, Polar et Russie : le programme du salon Livre Paris 2018

La Grand Messe parisienne faisait sa rentrée, présentant les grandes tendances de l’édition 2018 du salon qui se déroulera du 16 au 19 mars prochain, Porte de Versailles. Toujours aussi dense, la programmation s’articule sur une multitude d’axes : la Russie est l’invitée d’honneur, mais deux focus éditoriaux spécifiques sont prévus, autour du Young Adult et du Polar.





« Porter avec enthousiasme le livre jusqu’aux lecteurs », telle est la mission que le salon Livre Paris se donne, pour sa 38e édition. Vincent Montagne, président du SNE et de la manifestation, annonce également un événement ouvert sur la francophonie et le monde. Cinquante pays représentés chaque année, certes, mais cette année, c’est la Russie qui sera à l’honneur.

Une délégation officielle de 38 auteurs sera conviée, même si François Deweer, directeur de la librairie du Globe et responsable de la programmation, déplore quelques absences, comme celles de Vladimir Sorokine et Vladimir Lebedev.

Cette année, l’attention sera donc spécifiquement portée sur les deux scènes créées : Polar et Young Adult, « avec l’idée de donner plus de visibilité à ces genres, qui attirent plus de lecteurs », précise Sébastien Fresneau, commissaire de la manifestation. À ce titre, une avant-première hors les murs se déroulera le 8 mars à 19 h, à la Médiathèque de la Canopée : « Girl power : les figures féminines dans la littérature Young Adult ».

Pour l’international, un éclairage spécifique sera porté sur l’Afrique du Sud, ainsi que les Caraïbes, sur le pavillon des Lettres d’Afrique, tandis que Charjah bénéficiera du statut d’invité spécial. Plusieurs pays ont également décidé de prendre part au tour du monde littéraire – et sont particulièrement mises en avant les initiatives du Quévec et des Pays-Bas.

Sur le pavillon québecois, on retrouvera notamment le projet « Panoramique : 360° de poésie », soit, après avoir chaussé des casques, la découverte, au travers d’une expérience immersive, onirique, visuelle, poétique et musicale, de quelques-unes des voix poétiques les plus emblématiques du Québec aujourd’hui.



Notons enfin la présende ce six expositions, dont une consacrée au film Gaston Lagaffe, une autre intitulée 1968-2018, cinquante ans de libération des femmes, organisée par Les Éditions des Femmes ou encore 40 années d'histoire d'amour avec les éditions Harlequin.

Côté logistique, les chèques Lire distribués chaque année, verront leur montant réévalué, à 15 € (contre 12 € auparavant), quand le pass Grand lecteur, offrant un accès illimité durant les 4 jours, est ramené à 34 €, contre 39 € l’an passé.

Le salon revendique d’ailleurs 8 % de surface d’exposition supplémentaire, avec 200 exposants en plus – il n’est cependant pas précisé quelle est la nature des exposants, éditeurs ou non. L’édition 2018 signe par ailleurs le retour de maisons absentes de longue date, comme Viviane Hamy ou Anne Carrière.

Bien entendu, l’absence de maisons littéraires du groupe Hachette fait toujours jaser, et soulève les mêmes éternelles questions. « C’est une question d’arbitrage budgétaire pour les maisons, d’autant plus importante que selon les fins d’années – avec un, deux ou trois best-sellers – les résultats diffèrent. Et les grandes maisons veulent avoir de beaux stands », explique Vincent Montagne.

D’ailleurs, 1200 éditeurs sont présents au salon, et le SNE en compte 600. « Nous avons donc encore de quoi progresser », conclut-il avec le sourire.