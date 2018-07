Yvan Attal adapte Mon chien stupide, de John Fante, avec Charlotte Gainsbourg

Le tournage du prochain film d'Yvan Attal, Mon chien stupide, est entré dans le domaine du concret. Le cinéaste et acteur jouera dans le long-métrage, adapté d'un roman de John Fante, aux côtés de Charlotte Gainsbourg, son épouse dans la vie civile. C'est l'histoire d'un homme qui ne supporte plus sa famille...





Souhaitons à Yvan Attal qu'il ne prenne pas trop à cœur l'histoire racontée par John Fante dans Mon chien stupide : traduit par Brice Matthieussent et publié chez 10/18, le livre est paru après la mort de son auteur, en 1985 en version originale.



Loufoque et surréaliste, Mon chien stupide permettra à Attal de tourner avec son épouse, Charlotte Gainsbourg, après Ma femme est une actrice (2001), Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants (2004), Do not disturb (2012) et Ils sont partout (2016).

Le résumé de l'éditeur pour :

Un énorme chien à tête d'ours, obsédé et très mal élevé, débarque un soir dans la famille en crise d'Henry J. Molise, auteur quinquagénaire raté et désabusé. Dans leur coquette banlieue californienne de Point Dume, ce monstre attachant s'apprête à semer un innommable chaos. Un joyau d'humour loufoque et de provocation tapageuse.

Lorsqu'il évoquait son travail sur l'adaptation du livre en scénario, Yvan Attal avait émis la possibilité de jouer avec ses propres enfants, idée depuis abandonnée puisqu'une annonce pour un casting a été diffusée en mai dernier.



Henri et Cécile, incarnés par Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg, seront donc entourés par Raphael, Pauline, Gaspard et Noé, leurs enfants.

Le film est produit par Same Player, Montauk Films et Good Time Prod, annonce Le Film français.