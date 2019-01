Yvan Guillo, alias Samplerman, récompensé pour son oeuvre à Angoulême

< >

L’École Européenne Supérieure de l'Image décerne chaque année le « Prix de l’ÉESI » à un auteur-artiste singulier ou une structure en devenir, à l’audience croissante, qui contribue à l’histoire et à l’enrichissement de la bande dessinée. Il s’agit ainsi de permettre au lauréat, de renommée nationale ou internationale, de lui ouvrir de nouvelles perspectives et opportunités dans les domaines de la bande dessinée et du dessin contemporain.Au regard d’objectifs partagés, la Fondation d’entreprise Martell a souhaité apporter son concours à la réalisation de ce projet porté par l’ÉESI. S’associer à une école d’art fait sens pour la Fondation, la transmission étant au cœur de son projet. Le Prix de l’ÉESI lui permet également de s’adresser à un nouveau public, et de poursuivre son offre culturelle pluridisciplinaire.La Fondation d’entreprise Martell place au cœur de son projet la promotion de la culture, notamment de l’art, des métiers d’art et des savoir-faire traditionnels, la promotion de l’innovation et de la création dans les domaines artistiques et culturels, la promotion de la recherche scientifique.Pour composer ses oeuvres, Yvan Guillo alias Samplerman sample, comme un musicien. Il prélève des échantillons, constitue une banque d’images, puis il découpe, duplique, modifie, assemble, et crée de nouvelles compositions.Le prix sera décerné le jeudi 24 janvier prochain à l’École Européenne Supérieure de l'Image d'Angoulême. Du 24 janvier au 9 mars 2019, une exposition des oeuvres de Samplerman est organisée à l’École Européenne Supérieure de l'Image d'Angoulême, au 134 rue de Bordeaux, à Angoulême.La Fondation Martell exposera ensuite Samplerman à Cognac.