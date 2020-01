Zabou Breitman, marraine de la 4e édition de la Nuit de la lecture

Zabou Breitman, qui a adapté tout récemment au cinéma le roman de Yasmina Khadra, Les Hirondelles de Kaboul (Julliard, réédition Pocket), a accepté avec enthousiasme d’être la marraine de cette grande fête du livre et de la lecture, apprend-on de la manifestation. Elle succède à Daniel Pennac en 2018 et à Bérénice Bejo en 2019.Organisé par le ministère de la Culture, l’événement fédérera, le temps d’un grand week-end, tous les acteurs des secteurs du livre, de la culture et de l’éducation et proposera près de 6 000 animations gratuites pour tous les publics. Une trentaine de pays participera également à la manifestation.Rencontres avec des auteurs, spectacles littéraires, lectures musicales en encore jeux littéraires sont prévus au programme, qui se tiendront dans les bibliothèques, les librairies ainsi que dans les musées, les salles de spectacle, les centres culturels, les établissements scolaires et universitaires, les hôpitaux ou les centres pénitentiaires.À l’occasion un jeu numérique en forme de quête littéraire sera disponible sur les site internet et page Facebook de l’événement. Il a été développé en collaboration avec la Bibliothèque nationale de France (BnF), la Bibliothèque publique d’information (Bpi), Eurêkoi, le service de questions-réponses en ligne coordonné par la Bpi, et Ask Mona.Pour plus d'information, rendez-vous sur le site Nuit de la Lecture