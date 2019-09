ZeroZeroZero, une série Canal+ tirée du livre de Roberto Saviano

Roberto Saviano - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Casting de luxe pour cette série, avec Andrea Riseborough, Dane DeHaan ou encore Gabriel Byrne à l’écran. La série a été créée par Roberto Saviano lui-même, accompagné par Stefano Sollima et Leonardo Fasoli. Le livre de Saviano a été publié en français par Gallimard en 2014 sous le titre Extra pure : Voyage dans l’économie de la cocaïne, traduit par Vincent Raynaud. ZeroZeroZero dévoile un réseau complexe mêlant des cartels et l’armée au Mexique, le crime organisé en Italie, une famille de brokers corrompus aux Etats-Unis, tous liés par une livraison hors du commun et s’affrontant pour le contrôle de la drogue la plus distribuée au monde : la cocaïne.