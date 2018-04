Zidrou et Arno Monin lauréats du Prix BD Fnac 2018 en Belgique

Editeur : Bamboo

Genre :

Total pages :

Traducteur :

ISBN : 9782818941706



L'adoption T.2 ; la Garúa

de Zidrou ; Arno Monin

Qinaya est repartie. Ses parents adoptifs arrêtés pour enlèvement, la petite fille a été renvoyée par les services sociaux dans son Pérou natal. Après un an et demi de recherches, Gabriel, son "grand-père" de France, se rend à Lima pour la retrouver. Mais le vieux bourru va aller de désillusion en désenchantement. Car en 18 mois, la petite a changé, elle a grandi... et elle a oublié son séjour en France. Elle a oublié son "achachi", son grand-père...

J'achète ce livre grand format à 14.90 €