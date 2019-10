Zoë Kravitz sera Catwoman dans The Batman, aux côtés de Robert Pattinson

Zoë Kravitz (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

Vue récemment dans Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald et entendue dans Spider-Man : Into the Spider-Verse, Zoë Kravitz rejoint une super-production sur laquelle Warner Bros compte beaucoup. The Batman ne sera au cinéma qu'en 2021, mais le film, malgré le départ de Ben Affleck, interprète de Batman dans plusieurs films du DC Universe, reste très attendu.Un nouvel acteur endossera la cape du justicier, en la personne de Robert Pattinson, découvert dans les films Twilight. La présence de Zoë Kravitz en Catwoman serait confirmée, selon Deadline , tandis que d'autres rumeurs portant sur le casting circulent : Jeffrey Wright serait le commissaire Gordon, et Jonah Hill un super-vilain, peut-être l'Homme-Mystère.Si de nombreux acteurs ont incarné Batman, un certain nombre d'actrices ont prêté leurs traits à Catwoman, une ennemie un peu particulière de Batman, souvent au cœur d'une romance avec le justicier, pour mieux l'aider ou, au contraire, le trahir...Julie Newmar, dans la série des années 1960, Michelle Pfeifer, dans Batman : Le Défi, Anne Hathaway dans les films de Christopher Nolan... Zoë Kravitz viendra s'ajouter à une longue lignée de Catwoman.Kravitz a elle-même déjà incarné Catwoman dans le film Lego Batman, de Chris McKay, en 2017 : elle assurait alors le doublage du personnage recréé en effets spéciaux, avec une apparence de personnage Lego.Catwoman a été créé par Bill Finger et Bob Kane, les créateurs de Batman, et elle est apparue dès Batman #1, en 1940.