Zombies, musique et masterclasses envahissent le Lyon BD Festival

Les 8 et 9 juin 2019, plus de 270 auteurs internationaux sont invités au 14e Lyon BD Festival. La métropole a organisé pour l'occasion des expositions exceptionnelles et des spectacles non seulement en lien avec l'univers BD mais également avec d'autres disciplines. L'événement avait rassemblé plus de 80.000 personnes l'année dernière.





« On a toujours voulu travailler avec les auteurs pour les faire interagir avec d'autres disciplines et créer des formats inédits qui peuvent devenir des portes d'entrée vers la bande dessinée », explique Mathieu Diez, le directeur du festival.Les visiteurs auront ainsi l'occasion d'assister à un « concert dessiné » lors de la BD fest party. Il sera possible de voir sur scène l'auteur britannique Charlie Adlard, dessinateur de la BD The Walking Dead. Il présentera d'ailleurs ses planches à partir du 7 juin lors d'une exposition exceptionnelle au musée d'art contemporain de Lyon, intitulée Walking Dead et au-delà.Pénélope Bagieu, auteure des ouvrages à succès comme Joséphine et Culottées, devrait de son côté accompagner la musique du groupe Brigitte lors du festival "off" qui se déroulera du 1er au 30 juin 2019. La dessinatrice française travaille en ce moment sur une adaptation BD de Sacrées sorcières , à l'origine un roman de Roald Dahl.





Parmi le grand nombre d'auteurs invités, les lecteurs auront l'occasion de discuter avec Charles Berberian, lauréat du grand prix d'Angoulême en 2008 ou l'Americain Bill Morrison, ex-rédacteur en chef de Mad magazine. Étienne Davodeau, l'auteur de L'Avancée des travaux, et Aurélie Neyret, créatrice des carnets de Cerise, seront également de la partie.



De plus, toujours selon Mathieu Diez, le festival organisera pour la première fois une battle de BD internationale dans la cour de l'Hôtel de Ville. « La Finlande, la France, l'Argentine, les USA, l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre et le Chili se succèderont pour des batailles dessinées au rythme des propositions du public et des contraintes imposées par l'animateur » a-t-il annoncé.





45 sites de la ville des Lumières ont été réservés afin d'accueillir des expositions et des rencontres comme un parking sous-terrain du centre-ville, mais aussi des musées, des théâtres, des librairies et même des cinémas. L'Hôtel de Ville et le Palais de la Bourse seront bien évidemment des lieux de rencontres mais également de masterclasses.



Pour rappel, une masterclass est un cours donné à une ou pluseurs personnes dont le but est de partager une expérience dans une discipline choisie. Le cours est généralement mené par un expert reconnu dans la matière en question.