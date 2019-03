Zygmunt Miloszewski et Kamil Barbarski reçoivent le Prix Caméléon 2019

Le procureur Teodore Szacki n'est pas au mieux de sa forme depuis qu'il a quitté Varsovie. Il se sent en perpétuel décalage, tant dans sa vie de couple que dans ses relations avec sa fille adolescente. Est-ce pour cela qu'un jour, il ne prend pas l'exacte mesure d'une plainte pour violences conjugales ? Avec des conséquences effroyables pour l'épouse battue. Ou bien est-il simplement perturbé par une étrange enquête pour meurtre dont il a hérité — portant sur un squelette dont les os appartiendraient à plusieurs victimes. ? Teodore Szacki va vite se rendre compte que les deux affaires pourraient être liées. La piste d'un insaisissable redresseur de torts se dessine, quelqu'un œuvre dans l'ombre, visiblement déterminé à rendre la justice pour pallier l'incurie des services de police.

La rage de Zygmunt Miloszewski, ouvrage traduit du polonais par Kamil Barbarski, publié aux Fleuve Éditions, est le grand gagnant de cette 5e édition du Prix Caméléon.Le résumé de l'éditeur pour La rage :Créé en septembre 2014, le Prix Caméléon de l’Université Jean Moulin Lyon 3 est un prix étudiant qui récompense l'auteur et le traducteur d’un roman étranger contemporain traduit en français. Après le Brésil, le Japon, l’Espagne et la Corée, le Prix Caméléon 2019 s’est mis aux couleurs de la Pologne. C’est au terme d’une année ponctuée de rencontres littéraires, échanges et vote des jurés que le vainqueur a été désigné parmi les trois ouvrages sélectionnés.Ce prix est décerné par un jury composé de cent étudiants volontaires de l’Université Jean Moulin Lyon 3. Il a pour objectif d'ouvrir les étudiants à la culture littéraire contemporaine étrangère et à la problématique de la traduction. Tout au long de l’année universitaire, le campus lyonnais a fortement contribué à la mise en avant de la culture polonaise, par le biais d’événements culturels (projections de vidéos, découverte de la gastronomie, découverte des chants et danses folkloriques en costumes traditionnels polonais, etc.).