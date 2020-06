Anti-PMA : quand La Manif pour tous racole chez les auteurs

PMA à l'Assemblée

L'édition et les auteurs souffrent en silence. @EmmanuelMacron, votre rôle est de protéger tous les Français, même ceux qui ne hurlent pas leurs revendications communautaires à longueur de journée ! #PMAsansPère pic.twitter.com/MhPtGYbMYn — La Manif Pour Tous (@LaManifPourTous) June 18, 2020

“Homophobie crasse”

N’instrumentalisez

pas

les

auteurs,

vous

êtes

les

méchants

de

nos

histoires https://t.co/3VmLvSja21 — Baptiste Beaulieu (@BeaulieuBap) June 18, 2020

D'où vous parlez en mon nom ? Qui vous permet ? Restez dans vos combats d'arrière garde et n'éclaboussez pas de vos mots nauséabonds ceux qui ne vous ont rien demandé et qui, chaque jour, se battent contre votre vision étriquée de la société. https://t.co/8nVPZu6jIO — Pauline Mardoc (@PMardoc) June 19, 2020

J'ai beau chercher, je ne vois pas le rapport. Merci de ne pas mêlez les auteurices à votre intolérance, et vivent les Arc-en-ciels ! #LoveIsLove https://t.co/zHWLCpt3Ci — Line Carazachiel (@Carazachiel) June 18, 2020

photo : Jean-François Gornet CC BY SA 2.0

La revendication est simple : « Nous demandons le report de ce projet de loi bioéthique tant que nous ne pouvons pas nous exprimer démocratiquement dans la rue », indique la présidente de La Manif, Ludo. Et de fait, les rassemblements sont encore interdits, du fait de la crise sanitaire, privant les Français d’un de leurs droits favoris : la manifestation.La Manif pour tous est un collectif qui s’est monté sur l’opposition au mariage homosexuel, tout d’abord, puis à l’homoparentalité — et les solutions de procréation assistée. Un peu oublié, il n’en regroupe pas moins des milieux conservateurs, voire ultra conservateurs, proches du catholicisme.Ses appels à manifester avaient d’ailleurs été soutenus par la droite dure et l’extrême droit en son temps – on se souvient, entre autres, que le député-maire de Versailles, François de Mazières avait figuré en tête de défilé.Avec le retour du projet de loi bioéthique à l’Assemblée, la Manif reprend du service et de la communication, en raclant les fonds de tiroirs. Décidés à perturber la seconde lecture à la Chambre, tous les moyens sont bons, y compris les plus paradoxaux. Et c’est ainsi que les auteurs ont vu surgir ce tweet, en fin de journée, ce 18 juin. Un appel remarqué…Amusant d’imaginer une seule seconde qu’un pareil message pourrait susciter autre chose qu’une volée de bois vert — personne n’est dupe, c’était bien l’intention. Et même à la rédaction de ce billet, avec le temps consacré non seulement au groupuscule idéologiquement loin de l’humanisme, c’est une fameuse publicité qui leur revient. Et ne pas en parler reviendrait à minimiser l’enjeu… en somme, voici une sorte d’article où qui perd perd. L'exercice connaît ses limites.Les réactions n’ont pas trainé : massivement furieux de voir leurs revendications récupérées de la sorte, les auteurs n’ont pas vraiment apprécié. Kaitlynne Plinhe, auteure de fantasy, dégaine : « Se raccrocher à des discussions sur la précarisation de la culture pour alimenter votre lutte contre le projet de loi bioéthique, n’est-ce pas démontrer par l’absurde votre manque d’arguments et de discussions constructives sur le sujet ? »Et les commentaires, réponses et coups de gueule se sont enchaînés : « Honteuse et minable tentative de récupération. Les auteurs se battent depuis toujours pour la liberté et l’égalité, et n’ont rien à voir avec vos aigreurs mesquines. Vade retro, et fissa », lance Olivier Mannoni, traducteur et responsable de l’école de traduction littéraire du CNL.On évoque « l’homophobie crasse », quand Terreur graphique n’y va pas par quatre chemins : « Je préfère crever la gueule ouverte plutôt qu’être soutenu par des fachos rétrogrades, homophobes et racistes. »Que l’on se rassure, La Manif pour tous n’a pas ciblé que les auteurs ni la filière livre pour attirer l’attention sur son dernier sondage. En effet, tout part d’une tentative de lobbying, chiffres à l’appui, où l’on apprend que pour moins de 1 % des Français, la PMA est un des sujets prioritaires de la République. Et par là même, 7 sur 10 ne seraient pas favorables au retour en urgence du projet de loi bioéthique.Histoire de ratisser large, bien large, La Manif s’est appuyée sur le même procédé avec le milieu de l’hôtellerie, à Paris ou encore du tourisme en France : toujours en pointant que « la priorité d’Emmanuel Macron [est la] PMA sans Père ». On s’amusera de la majuscule employée pour le terme « père », qui renvoie plutôt à des connotations bibliques et religieuses.Fallait-il une majuscule, pour un sujet considéré comme majeur ? La réponse des auteurs, assez attendue, est passée par un tout autre majeur, hautement arboré. Alors, récollets plutôt que racoler ?