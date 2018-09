Coudées franches et souffle coupé

EDITO – Cette année, ActuaLitté a choisi de jouer le jeu de la rentrée littéraire bien plus que les précédentes. Oh, oui, nous avons entendu la plaisanterie bienvenue : « Ils ont appris à lire. Il ne leur reste plus qu’à apprendre à écrire. » Après tant d’années, comment s’explique ce revirement ?





ryan somma, CC BY 2.0 (grottes de Luray, Virginie)

D’abord, nous n’avons jamais boudé cette rentrée : elle fait pleinement partie de l’émulation industrielle. Simplement, quelque chose manquait à l’appel, qui s’est dévoilé en 2018. Parce que l’indépendance, c’est aussi ça.

Établissons un point rapide : le livre numérique a pris une volée de bois vert et se conscrit désormais à une portion congrue – même si les exceptions existent.

Le livre audio se retrouve propulsé sur le devant de la scène, au point que des radios s’investissent désormais dans ce format. Or, que l’on parle d’ebook ou d’audiolivre, on reste dans des questions logistiques, justement – celles du format.

Les contraintes qui s’exercent chaque année un peu plus du fait de la concentration des groupes, des logiques de rentabilité – de tout ce, même si l’on peut le déplorer, qui fait une vie d’entreprise – atteignent une acmé terrifiante.

Toutes ces choses, nous les suivons, les avons suivies, et les suivrons encore. De même que la création d’une Ligue des auteurs professionnels, événement inédit – autant que nécessaire par ailleurs.

Alors cette rentrée 2018, qu’a-t-elle de spécifique ? Des textes, oui, des beaux, nous nous efforçons de les mettre en avant et de donner aux chouchous ce qui leur revient. Cette année, c’est l’intuition qui nous a guidés, elle-même portée par un équilibre nouveau qu’a atteint la rédaction.

Plus et mieux, ad augusta per angusta – vers des sommets, par des chemins étroits, la devise des spéléologues.



Nous étions des artisans, appliqués à ne pas trop nous tromper, et convaincus qu’il faudrait recommencer encore et se tromper encore. Sans avoir rien troqué du marteau, du burin ou du ciseau à bois, nous avons ajouté la lampe-frontale.

Et en avant pour les stalagmites et les stalactites...