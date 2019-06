Hachette et la librairie : rendez-vous Tinder manqué pour Achille et Pâris

Et toi, t'en penses quoi ? (The Scholars, Gabriel Ritter von Max, détail)



Au menu des réjouissances, de vrais sujets abordés : les questions économiques, les clients, les relations commerciales, les bonnes pratiques en matière d’achat, de retour ou d’assortiment, la surproduction, le jeune public, le développement durable, les sciences humaines, le management, l’utilisation des réseaux sociaux…Mais voilà : une tribune diffusée quelques jours avant l’événement a mis le feu aux poudres : « Hachette Livre, numéro 1 de l’édition en France et “pépite du royaume Lagardère” comme le titrait le Monde en avril 2018, a, malgré sa rentabilité enviable, les conditions commerciales les moins avantageuses, particulièrement pour les plus petites librairies », y lisait-on en conclusion.Le texte était signé par Xavier Moni, président et Maya Flandin, présidente de la commission commerciale pour le Syndicat de la librairie française, organisateur des Rencontres.En face, le PDG du groupe Hachette, Arnaud Nourry, n’a pas digéré la pique, estimant que son groupe était « stigmatis[é], seul acteur désigné comme responsable d’une précarisation de la chaîne du livre que vous évoquez sans la quantifier, l’analyser ou la mettre en perspective », écrivait-il dans un courrier destiné à demeurer privé (à retrouver en fin d'article).Conclusion : la dizaine d'intervenants prévus du groupe Hachette ne se rendra finalement pas aux Rencontres. Dialogue rompu, fin de non-recevoir. « Un rendez-vous raté, me direz-vous. Mais à qui la faute ? », conclut le PDG.Les qualités du groupe ne manquent pas— personne n’a oublié le violent bras de fer outre-Atlantique contre Amazon , en 2014. Et Arnaud Nourry les rappelle d'ailleurs dans sa lettre. Mais enfin, au milieu de tant de vertus, difficile malgré tout d’oublier la récente affaire des offices sauvages sur les livres de Guillaume Musso. Le SLF avait-il cet épisode à l’esprit en rédigeant son manifeste ?Pourtant, les Rencontres doivent être un temps collégial de rendez-vous : pourquoi avoir jeté sur la place publique le groupe Hachette en pâture ? N’aurait-on pas gagné en blancheur à laver son linge sale en famille, justement dans la ville qui a donné son nom au savon et offre un magnifique lavoir du XIIIe siècle — la Fontaine du Barquiou, rue Guintrand… ?Le repli sonné des troupes serait alors un cas de légitime défense, où la riposte se doit d’être proportionnelle à l'agression subie ? De fait, le PDG avait répondu par une lettre uniquement adressée aux présidents respectifs.Sous l’égide de la Bonne Mère, ne pouvait-on espérer que la ville – dont la tradition marchande entre commerçants étrusques, phéniciens, grecs (ses fondateurs, de fait) – eut réconcilié librairie et édition ? Un tour au Château d’If, dont le nom chargé de suppositions (en anglais…) permettait de croire au meilleur ?Puis, toute potacherie mise à part, la Canebière, anciennement Cannebis, n’inciterait-elle pas historiquement à fumer le calumet de la paix – ou tisser, mais c'est moins festif, d'élégants élingues ?Il n’en sera rien.Achille, boudeur, s’en est retourné sous sa tente, de l’autre. Pâris, penaud, contemple sa pomme d’or — ou de discorde – depuis les remparts de Troie. Mais dans les poèmes homériques, on sait comment l’histoire s’achève pour l’un et l’autre…