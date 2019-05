“J'ai tuer Netflix”, histoire de désintoxication et de mafia

Scott_J_, CC BY SA 2.0



Scott_J_, CC BY SA 2.0

Au feu, les pompiers, la maison qui brûle...

Quand la demande n'en espérait pas tant...





Michael Hamann, CC BY SA 2.0



Michael Hamann, CC BY SA 2.0

La légende amérindienne que l’essayiste algérien a popularisée mérite ici d’être brièvement rappelée.Alors qu’un gigantesque incendie menace de ravager une forêt, un colibri multiplie les aller-retours pour déverser quelques gouttes d’eau sur les flammes. Les animaux restaient impuissants, sans bouger. Soudainement le tatou, agacé de voir le colibri s’agiter, raille : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! » Et l’oiseau de lui rétorquer : « Je le sais, mais je fais ma part. »Le colibri, c’est cette bestiole de 8 cm, qui pèse 2 à 3 grammes, et vole jusqu’à 79 km/h en piqué. Il lui en faut, de la détermination et de la conviction pour « faire sa part ». Mais si 3 grammes de ferme résolution parvenaient à changer véritablement la donne, en impulsant une dynamique nouvelle ? C’est le pari de Pierre Rabhi, bien entendu.Et celui que l’on peut faire.Ce n’est pas tant qu’il faut se priver de divertissement ni se cloîtrer entre quatre murs coupés du monde. Non, ce sont nos usages qui changent : allumer la télé, la radio, en rentrant chez soi, pour avoir une compagnie, et finalement ne pas ouvrir de livre, personne n’a attendu Netflix pour le faire.En revanche, la plateforme a permis un choix immédiat, régulièrement renouvelé et une certaine (relative, plutôt) diversité des séries et films à découvrir. Netflix ne nous a pas rendus paresseux : il encourage, voire amplifie notre paresse. Connecté, identifié, hop, série lancée.Et mon colibri, alors ? Phénomène de société, Netflix est plus représentatif, parce que populaire, que les autres outils de streaming — et comme on veut être au monde, on souscrit et l’on regarde. Donc on en parle. Libraires, éditeurs, bibliothécaires, auteurs, personne n’échappe, quel que soit son statut, à la mode, aux nouvelles sources de divertissement. Et l’on entend de plus en plus, lors de rencontres en librairies, des cocktails ici ou là, commenter les séries favorites, les films vus justement en streaming.L’explication tient en peu de mots : 7,99 € pour des dizaines de milliers d’heures de visionnage. Un roman ? 20 €, pour quelques heures de lecture. Un poche ? 8 €, pour la même temporalité. Le client a tôt fait de prendre la mesure – et d'oublier assurément que les deux plaisirs n'ont rien de commun. La facilité l'emporte : que ce soit en psychologie sociale ou en linguistique, la loi du moindre effort a de beaux jours devant elle.Il n’est pas nécessaire de quitter Netflix. Il est nécessaire de comprendre que l’enjeu de la lecture, si tant est qu’on veuille en faire quelque chose au niveau national, passe par une affirmation en premier lieu des professions qui composent la chaîne du livre. Abandonner Netflix, individuellement, équivaut à se démener comme le colibri de la fable — ou comme Rostand le faisait dire à son Cyrano : « Ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. »Quand les éditeurs combattent d’un côté le temps de cerveau accaparé par Netflix et de l’autre main signent des contrats d’adaptation audiovisuelle, à la recherche de relais de croissance , on peut légitimement parler d’inadéquation, voire de schizophrénie.Elvira (campée par Michell Pfeiffer) le disait à Tony Montana dans le film Scarface : il n’existe que deux règles. La première est de ne pas sous-estimer la rapacité de ses ennemis. La seconde ne te défonce pas avec la came que tu vends. On aurait donc tant à apprendre du milieu mafieux ?