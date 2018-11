La cigale et la fourmi : l'affable capitaliste, ou la start-up nation

EDITO – La cigale ayant chanté tout l’été se trouva fort dépourvue, quand il fallut déclarer à la Sacem ses droits d’auteur. Simplement parce que cette garce de fourmi lui avait coupé l’herbe sous les pieds. Or si l’Éducation nationale a enseigné, en guise de morale, que le travail était une valeur première, rarement fut défendue la cigale contre la laborieuse fourmi.





Jean Ignace Isidore Gérard dit Grandville (1803-1847) Jean Ignace Isidore Gérard dit Grandville (1803-1847)

“Je vous paierai, lui dit-elle , Avant l'oût , foi d'animal, Intérêt et principal”

Qui s'est déjà interrogé sur ce point ? Savoir si la fourmi était une peste capitaliste ou non, et la cigale une artiste, dont l’intermittence n’était pas assurée par les prestations réalisées durant la verte saison.Souvenons-nous : la cigale avait en effet chanté tout l’été et, pauvrette, se trouva fort dépourvue, quand la bise fut venue. Mais qui s’est donc préoccupé de ce que la cigale ait pu, durant l’été, chanter pour des publics en liesse et des foules conquises ?La pauvre cigale, qui n’avait pour elle que de pratiquer son seul savoir-faire, la chanson, se retrouve, intermittente proscrite et bannie de la société, reléguée au rang d’interprète vaguement animatrice de fêtes de village. Misère et calamité…D’où nous vient, à relire la fable de La Fontaine, que seule la fourmi est méritante. Bien au contraire, le fabuliste nous alerte : « La fourmi n’est pas prêteuse / C’est là son moindre défaut. »Et quand notre interprète jure de rembourser, la présomption d’innocence ne devrait-elle pas nous incliner à croire qu’elle est prête à signer une reconnaissance de dettes ? Elle demande un prêt, littéralement : la cigale ne verse pas dans la mendicité...Mais personne n’oserait dire que chanter n’est pas un métier. Pourquoi le nier fort de la radinerie de la fourmi ? Le Larousse désigne par métier une « profession caractérisée par une activité spécifique exigeant une formation, de l’expérience, etc., et entrant dans un cadre légal ». Par extension, c’est une « activité dont on tire des moyens d’existence ».Si la cigale n’a pas eu à solliciter de tiers durant l’été, parce que son activité battait son plein, pourquoi lui jeter la pierre quand vient l’hiver et que ses représentations – et donc ses revenus – s’interrompent ? Même Rousseau s’y était laissé prendre, recommandant qu’on n’enseignât pas la fable aux enfants.Chez Ésope, le texte était un peu plus catégorique : le mépris de ses fourmis nous renvoie bien des choses sur la relation au travail. En matière de provisions, l’édition sait combien ce peut être un aller sans retours... Mais au-delà du biais culturel, difficile d'imaginer que La Fontaine soit du côté de la fourmi, qui aurait eu bien raison de travailler et d'engranger son grain...Et un immense merci à ND et TG pour leur contribution à cet édito.