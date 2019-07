Le couturier Jean-Paul Gaultier très critique sur l'industrie du... livre ?

“L'élégance est une question de personnalité, plus que de vêtements”, JP Gaultier

2019, année où la surproduction deviendra le véritable enjeu. Année où le flux de nouveautés en librairie sera pointé du doigt par des commerçants épuisés d’ouvrir des cartons, les vider, installer les livres et les renvoyer une dizaine de jours plus tard… Surproduire des livres, presque un oxymore, quand on imagine un instant que l’on pourrait vivre dans un État où la publication est régulée par une autorité gouvernementale.Pourtant, la surproduction, pendant maléfique de la bibliodiversité, continue de sévir — accompagnant dans son cortège la concentration à l’œuvre dans toute l’industrie.Mais alors que vient faire Jean-Paul Gaultier dans cette histoire ? Eh bien, son analyse du marché de la mode apporte un éclairage des plus intéressants : « Les grands groupes font plus de collections, de nouvelles collections… avec une grande quantité de vêtements. C’est absolument ridicule. »« La question qu’ils se posent n’est pas tournée sur ce dont les gens ont besoin. Il s’agit de penser à être plus imposant. Ce n’est qu’une question de pouvoir et de politique », assure-t-il à la BBC Selon lui, trop d’entreprises se sont mises à produire des vêtements « qui n’ont pas vocation à être portés », mais qui « ressemblent davantage à de la publicité ». Et d’ajouter que face aux destructions de vêtements qui sont organisées chaque année, pour écouler les stocks, lui entend bien adopter une nouvelle approche. Son prochain défilé, en janvier « sera entièrement consacré au recyclage ».Amusante analogie, n’est-il pas ? Remplaçons un instant « vêtements » par « livres », et voyons ce que Jean-Paul Gaultier pourrait nous dire de l’industrie de l’édition… Imaginons même un peu plus loin : non pas des créations qui n’auraient pas vocation à être portées, mais à être lues… Et qui effectivement ressembleraient à de l’occupation d’espace dans les librairies — autrement dit, une forme de publicité par une déferlante de livres posés sur les tables.Poussons le vice : existe-t-il des livres destinés à... ne pas être lus ?Dernièrement, Jacques Glénat avait pointé le problème dans les colonnes de ActuaLitté : les éditeurs « sont tous d’accord pour baisser les volumes... chez leurs concurrents ». Or, produire moins donnerait l’occasion aux concurrents de pouvoir prendre l’espace laissé vacant.Il n’existe qu’un nombre limité de personnalités en mesure de s’offrir des robes de stylistes, et de les porter pour les exposer publiquement. Il n’existe qu’un nombre limité de lecteurs, en mesure de s’intéresser et de lire l’ensemble de la production éditoriale.Qui a dit « Jean-Paul Gaultier, président du Syndicat des éditeurs ? »