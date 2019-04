Le Gook, ou la “rencontre fortuite” d'un geek avec un book

Fou rire. La fatigue. Blague de Geek. Oui. Mais de geek littéraire… les pires de tous.





Polis et Perché, de gauche à droite, les chats de la rédaction - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Pierre, papier, ciseaux





Miguel Discart, CC BY SA 2.0 -

Prom’nons-nous, dans les bois, pendant qu’Cthulhulhu y’est pas… Miguel Discart, CC BY SA 2.0 -Prom’nons-nous, dans les bois, pendant qu’Cthulhulhu y’est pas…

Si Cthulhulhu y'était, il nous man-ge-rait



Je est un autre, en amont

Le Geek — prononcer [ɡik] — désigne au départ un passionné, et selon Wikipedia, plutôt orienté vers les « cultures de l’imaginaire ». Par extension, il désigne une personne cérébrale, et par la suite, un amateur de gadgets informatiques, ou une orientation technophile. Dans tous les cas, un univers avec ses propres références, pas nécessairement accessibles au plus grand nombre non initié.Exemplarisons, à défaut d'être exemplaires, c’est encore le mieux : « Le Geek sait compter jusqu’à 403, après c’est introuvable. » Apocompri ? Simple : sur internet, quand une page de site web n’existe pas, ou n’est plus accessible, s’afficha alors une erreur 404, page introuvable. CQFD.C’est déclinable : « Le Geek sait compter jusqu’à 402, après c’est interdit. » Pourquoi ? Parce qu’une erreur type 403 désigne un accès refusé à une page web. Etc., ad libitum. Voire ad nauseam. Blague de geek, en somme.Retour à nos chiffons : comme tous les matins, notre éminent facteur, qui plie sous le poids des services de presse, s’approche de la fenêtre — les bureaux donnent sur la rue. Silencieux, il attend que cesse le bruit des touches fracassées sur les claviers. Et soudain, quelqu’une remarque sa présence, visage souriant, les yeux rivés sur la rédaction en pleine ébullition.Et cette quelqu’une de lâcher : « L’œil était dans la tombe et regardait Caïn. » Facile : Victor Hugo. La Conscience. Hilarité. Car ce n’est pas tant d’avoir des lettres ni même de courir le bon mot. Une question de référentiel, avant tout — littéraire, évidemment.Quelque chose traînait dans l’air..Quelques semaines plus tôt, déjà, cherchant un papier sous une pile, on voit tous les bouquins s’effondrer, embarquant avec eux la tasse de café. Et l’intéressée de cracher, pérorante : « Tout m'afflige et me nuit, et conspire à me nuire. » Joli. Phèdre. Racine.Et puis, il y eut le poisson d'avril du Centre national du livre :Soudain l’idée germa : c’était beau « comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie ».M*rde, un autre… Bonjour M. de Lautréamont. Venait de naître un concept : le croisement de la blague geek avec le monde littéraire : geek… et book. Le Gook. Terme hideux, grotesque, sublime. Tiens, revoilà-t-y pas la sous-prefette Hugo ?Ah, certes oui : les citations primesautières embellissent la vie du Gook. Elles nécessitent d’entretenir une connivence toute littéraire, dont le champ des possibles n’excède pas la bienséance. Ce qui aboutit à : « Dès fois j’tai d’ces fulgurances… », avec un accent d’Arletty, sur le pont du canal de l’Ourcq.L’étape suivante consiste à déployer des trésors de désuétude, multipliant les « gésir », les « choir » ou autre « vilipender ». Ce qui donne à peu près « Je gis, je chus, je vilipendai à sa vue ». Coucou m’sieur Racine. Alors, oui, l'alexandrin est boiteux, mais le Gook n’en a cure. Alors que Siné, si (et puis démerdez-vous !).Voilà la blague de bon gook — oui, le Gook savoure aussi le calembour — celle qui amène parler d’Amélie Nothomb en évoquant Stupeur, mais troublement… (attesté par le CNRTL , on déconne pas avec la géo…)Excellent week-end, on vous aime. Et comme dirait Virginie Grimaldi, qu'on aime : « Coeur avec les mains ! »