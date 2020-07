Le Syndicat national de l’édition en guerre contre la liberté de la presse ?

Certains épisodes rappellent que la liberté de parole n’autorise pas chacun à dire n’importe quoi : le Syndicat National de l’Édition, au nom de ses 767 adhérents, s’arroge le droit d’accuser notre média de « procédé illégal ». Et ce, en dépit de la mission d’information du public.









Les faits, strictement : l’assemblée générale du SNE s’est, du fait de la crise sanitaire, déroulée par Zoom. Un lien permettant de consulter l’intégralité de la vidéo de cette AG a surgi, rendu public sur les réseaux. On y découvre les stratégies à déployer — notamment en ce qui concerne Les faits, strictement : l’assemblée générale du SNE s’est, du fait de la crise sanitaire, déroulée par Zoom. Un lien permettant de consulter l’intégralité de la vidéo de cette AG a surgi, rendu public sur les réseaux. On y découvre les stratégies à déployer — notamment en ce qui concerne l’élection de représentants syndicaux des artistes auteurs , sujet essentiel pour ces derniers. Pourtant sollicité après son AG, le SNE avait opposé un refus de répondre aux demandes.

Aujourd’hui, ce Syndicat se fend d’une allégation dont la gravité — « procédé illégal » ! – porte tout à la fois atteinte à l’honneur et la considération. Mesure-t-il la calomnie du tweet qui éclabousse ses adhérents ?

Ignore-t-il délibérément que la liberté d’information découle du droit fondamental à la liberté d’expression, reconnu à l’article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, et l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ?

En aucun cas le SNE ne peut accuser à hue et à dia notre journal de recourir à un « procédé illégal », infraction passible de sanctions pénales, par une menace juridique à peine voilée.

On ne saura nous reprocher l’irresponsabilité qui consiste à oublier de sécuriser l’accès à une vidéo ni la gravité des paroles qu’elle a portées au grand jour . D’ailleurs, en nous blâmant d’avoir écrit sur ce sujet, le Syndicat confirme, persiste et signe. Par négligence, désinvolture ou incompétence, pris la main dans le pot à cookies, le voici qui se débat, tempête et pèche par forfanterie.

Et diffame qui pis est.

Nous refusons de croire que la majorité des éditeurs membres du Syndicat, avec qui nous travaillons au quotidien, en toute indépendance, adhère à cette accusation. De combien d’éditeurs se fait-il la voix, prenant parti(e) pour tous, quand ce métier incarne la liberté de publier, de créer, d’informer ?



Face à la diffamation et l’accusation, comme indiqué sur nos réseaux : « On s’interroge. Et on est fâchés. Et on se réserve le droit d’engager toute procédure légale pour faire valoir nos droits. »

Leur communiqué contempteur est incompatible avec la liberté d’expression dont le SNE compterait pourtant parmi les garants, et revendiquée par l’ensemble de l’interprofession. En matière de droit, le SNE n’est pas l’arbitre des élégances.

Quand le singe montre la lune, les imbéciles regardent le doigt. Pour l’honneur et notre part, objectif Mars.