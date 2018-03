On a chopé la puberté : l'ignorance, premier combustible du bûcher

EDITO — Puissiez-vous vivre des temps intéressants, recommande le sage. Qui en réalité vous prend pour une buse. Ces temps intéressants, nous y pataugeons en plein. Et ils ont quelque chose de détestable. Et si l’on accuse trop promptement le tribunal des réseaux sociaux, on en oublie la démagogie haïssable des pétitions en ligne.





Nous régressons, assurément. Quand les éditions Gallimard reculent devant la vindicte publique et diffèrent la parution des pamphlets de Céline, voilà qui dénote déjà. Antoine Gallimard lui-même déplore que l’on pousse ainsi « les éditeurs à s’autocensurer ».

Notre occident a beau jeu de clamer à tout crin la tolérance : les conseilleurs ne sont définitivement pas les payeurs. Les exemples se mulplient, étranges pains sans Christ pour les dupliquer : plus que le retour à un ordre moral nous assistons à la clameur des Indignés. Simplement ces derniers n’ont rien de ceux qui grossirent les rangs de la révolte sociale quand Stéphane Hessel mettait le point final à son manifeste.

Un livre d’humour noir retiré des ventes, victime de la bien-pensance, un autre parlant de puberté à un public féminin — trop jeune ? Il est proposé à partir de 9 ans… Les livres, ces derniers bastions de notre intimité à l’époque des Big Data collectées et injectées dans les circuits de machines chargées de nous ficher, sont menacés.

L’Angleterre, voilà plusieurs années déjà, avait subi ces agressions : les éditeurs eux-mêmes redoutaient que, devant les changements législatifs autour de la protection de la vie privée, les auteurs ne s’autocensurent. Nous avons franchi une ligne rouge : en France, une auteure vient d’abandonner une série de BD jeunesse. Et ce, de par la pression et la violence qu’internet a favorisées.

Ce qui s’est passé autour de ce livre est grave. D’accord ou non avec le propos d’un livre, sa publication ne doit pas être remise en cause s’il ne tombe pas sous le coup de la loi. La liberté d’expression est à ce prix : se battre pour l’édition de textes qu’on n’aime pas. https://t.co/APihs4JPsp — vincent monadé (@vincentmonad) 8 mars 2018

Gaël Aymon le pointait dans nos colonnes voilà quatre ans : « On commence très souvent par pointer du doigt les livres jeunesse pour mieux s’attaquer ensuite à tous les autres. » Parce que la littérature jeunesse a vu, au fil du temps, les attaques se multiplier, accusée de tous les maux. Et plus encore quand ce sont des politiques qui jouent ce vilain jeu — l’affaire Copé avec le livre Tous à poil restera dans les esprits.

Et l’éditeur jeunesse, Thierry Magnier, devenait Cassandre : « Les auteurs finiront par ne pas aller au bout de leurs projets. Et je refuse que l’on en arrive là : en France, il ne peut pas être question d’accepter la moindre censure. Ou alors, on ferme le Louvre, on refuse aux enfants la lecture du Larousse médical, on leur interdit l’accès aux librairies. »



L’ignorance, premier combustible du bûcher



Avec On a chopé la puberté, deux choses sont à retenir : celle connue de la vendetta que facilitent les réseaux sociaux, et l’instinct grégaire qui gagne les internautes en quelques minutes. Mais ce fait est connu. L’autre, plus sournois, relève des pétitions en ligne, qui catalysent l’engouement, provoquant une boule de neige mortifère.



Pour l’ouvrage, imprimé à 5000 exemplaires, ce sont plus de 148.000 personnes qui ont signé. Combien ont pu lire ce livre avant d’apposer leur signature dans ce qui était devenu une chasse à l’homme ? Combien de commentaires, sur les réseaux, ces agoras modernes, de personnes qui ignoraient presque tout du livre ? De fait, quelques extraits ont suffi à cristalliser la colère, et condamnant quelques parties, c’est le tout qui méritait alors le bûcher.



Et chacun de s’indigner à bon compte.



Tout cela est inquiétant : autant de gens ne peuvent pas avoir tort, peut-on lire. Ici, le cap est franchi : on s’exonère du paradigme premier de toute société, savoir de quoi on parle, avant de s’exprimer. Le pire des scénarios de Margaret Atwood se concrétise : Trump a gagné.



Depuis quand pour devenir populaire faut faire des trucs de geeks ?

Ils posteraient des Sextape de leurs parents pour plus de « clics », Orelsan — Plus rien ne m’étonne



On clique, on partage et on like, dans la plus totale ignorance. Et l’on s’y complaît, parce que son profil Facebook brillera de cette indignation aveuglée. Facebook, Twitter ou les pétitions restent des outils dont l’incidence dépend de notre intelligence. En parvenant à se substituer à la loi, seule dans un État de droit à juger un livre, ce cocktail ne conduit qu’à une violente gueule de bois. Et la quantité d’aspirine pour la faire passer dépasse l’imagination.



Le scandale est là : qu’en 2018, nous en arrivions à voir des livres disparaître, par la seule force d’une marée inhumaine, devenue folle.