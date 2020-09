Passer du singe au nègre : Dans la tête de Nicolas Sarkozy

crédit photo : topher76 CC BY ND 2.0

« Cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes — qui n’écoutent personne », commence le président. Et de marquer une brève pause avec l’un de ses grognements typiques : « On a le droit de dire singe, parce que… on dit quoi désormais, les 10 petits soldats maintenant ? Elle progresse la société. »Il interpelle Yann Barthès : « Vous voyez le livre ? » Évidemment celui d’Agatha Christie , rebaptisé par la volonté d’un descendant. Les 10 petits nègres ne seront plus… Et Sarkozy de conclure : « On a peut-être le droit de dire singe, sans insulter personne… »D’abord, le livre ne s’appellera pas Les 10 petits soldats, comme le présume le président, mais Ils étaient dix. Bon. Mais par quel glissement mental l’association d’idées entre singe et nègre peut-elle s’effectuer ? Hélas, la réponse ne vient que trop facilement — et ne manquera pas, avec un peu de chance, de relancer la polémique autour de Tintin au Congo, tant qu’à faire.Il semble bien que le processus d’association d’idées s’effectue, selon les critères de la psychologie, sans intervention de la conscience. Le Dictionnaire de la Psychiatrie des éditions du CILF (Conseil international de langue française) indique même que chez les maniaques, de telles transitions s’effectuent de façon rapide et superficielle.Racisme primaire, secondaire, tertiaire ? Ou réflexe conditionné du cerveau reptilien ? Seule l’autopsie permettra aux légistes de se prononcer. Mais la collusion entre le roman renommé de Christie et les trois singes de la sagesse, ou Trois petits singes fait peur.En psychanalyse, le singe devient la caricature de l’humain. En l’espèce, de quoi l’ancien chef de l’État devient-il la caricature ? Il n'aura en tout cas fallu qu'un instant, sur le plateau de Barthès, pour que l'on saute du coq, à l'âne.