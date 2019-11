À Nantes, des cabines téléphoniques mettent les passants à l'écoute de la littérature

« Porter la littérature hors les murs »

Une initiative qui a porté ses fruits

Repeintes en noir à l’effigie de la Librairie, qui en a fait sa couleur maîtresse, les cabines se veulent une ouverture sur la littérature. Et de faire le pari, par combiné interposé, de (re)mettre le plus grand nombre à son écoute. Car comme en atteste cette histoire, les livres n’en ont pas fini d’avoir des choses à dire.Le dispositif est assez intuitif : se laisser prendre par sa curiosité en allant jusqu’à se glisser à l’intérieur de la cabine. Ci-gît un annuaire. Sur celui-ci, une sélection de 25 textes, avec lesquels il est possible d’entrer en relation directe en tapant sur le combiné les chiffres correspondant à chaque titre proposé. Des chiffres qui ne sont autres que la date de naissance de l’auteur lui-même.Cette initiative s’inscrit dans le cadre des 100 ans de la Librairie Coiffard, et résulte d’une réflexion, menée depuis un certain temps, par ceux qui la dirigent aujourd’hui pour célébrer l’évènement. Un siècle d’histoire qui a donné lieu, auprès des librairies, à cette ritournelle : « 100 ans, 100 évènements », pour reprendre les mots de l’une d’entre eux, Sylvie Hanet. Car l'idée des cabines n'est qu'un évènement sur les cent qu'a organisé la librairie tout au long de l'année 2019.« L’idée de ce dispositif était avant tout motivée par notre volonté de porter la littérature hors les murs de la librairie », poursuit Sylvie Hanet. « Car entrer dans une librairie ne va pas forcément de soi pour tout le monde, et peut même parfois paraître susciter quelque réticence ». Il s’agissait donc, par l’entremise de ces cabines, de briser cette forme de barrière invisible.L’implantation des cabines, d’environ une tonne chacune, à été rendue possible grâce à la participation de deux entreprises : l’agence Apapa Rosenthal, spécialisée dans le design graphique, et la société de maintenance industrielle E2mi44. Toute deux ont en effet contribué tant à leur importation depuis la Belgique, qu'à leur remise sur pieds dans les rues de Nantes.Et de transfigurer ces édicules mastocs en véritables mascottes. « Depuis leur inauguration le 6 juillet dernier, les cabines n’ont eu de cesse d’attiser la curiosité des touristes comme des nantais », se réjouit Sylvie Hanet. Outre la célébration des 100 ans de la librairie, cette date correspondait à un autre événement proprement nantais : celui de Voyage à Nantes, dont la 4e édition s’est tenue du 4 juillet au 30 août derniers. L’occasion donc pour la librairie de profiter du cadre de cette manifestation et d’y inscrire son initiative pour participer à sa manière à la valorisation de la culture.Entreprise réussie. Car bien plus que d’avoir fait l’objet de selfies, elles sont en effet parvenues à donner la bonne idée à ceux qui ont fait l’expérience de textes susurrés à l’oreille de se rendre en librairie et d’en ressortir livres en mains.« L’impact a été assez rapidement visible, à en considérer la vente des ouvrages dont les cabines proposaient l’écoute d’extraits », nous indique en effet Sylvie Hanet. Quant à l’impact des ventes en termes de formats, la libraire n’a pas relevé quelconque discrimination entre livres audio ou papier.La mise à disposition audio de ces 25 œuvres a été rendue possible par un partenariat établi avec les éditeurs Audiolib et Gallimard, qui propose une collection dédiée aux livres audio « Écoutez lire ». « Le choix des auteurs repose avant tout sur nos propres prédilections en tant que librairies », précise toutefois Sylvie Hanet. « Lors de notre discussion avec les éditeurs, la sélection des extraits s’est faite sur la base de notre catalogue édité au mois de juin, intitulé 100 ans, 100 romans. Celui-ci rassemble tant des classiques que de la littérature contemporaine. Des auteurs tant morts que vivants, hommes ou femmes. Nous avons tenu à ce que la sélection fasse preuve d’une diversité. »Malgré la réussite de son initiative, la librairie n’a pas pu obtenir l’autorisation de l’installation pérenne de ces deux cabines dans l’espace public. Mais celles-ci ne sont toutefois pas vouées à disparaître du paysage nantais pour autant. « Nous trouvions dommage que l’aventure s’arrête là », reconnaît Sylvie Hanet.Aussi les deux cabines ont-elles trouvé de généreux repreneurs, qui sont loin de manquer d’hospitalité. Il s’agit en effet des deux centres hospitaliers affiliés au CHU de Nantes. Ainsi, la première cabine, qui avait été déposée sur le toit-terrasse de l’école d’architecture, vient d’être déplacée la semaine dernière dans le parc du CHU de Nantes. Quant à la seconde, qui demeure encore non loin de la librairie Coiffard, rue de la Fosse, elle prendra place dans l’enceinte du hall de l’Hopital Nord-Laennec.