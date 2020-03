Activité partielle : “Un dossier sur dix seulement passe sans problème”

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

ActuaLitté : Qu’est-ce donc que cette “activité partielle” qui est en jeu ?

Quelles difficultés rencontrent vos clients actuellement ?

Et du côté comptabilité ?

Quels sont les points importants que les libraires doivent garder à l’esprit ?

Qu’en est-il des salariés à ce titre ?

Comment envisagez-vous la situation, dans les prochains temps ?

Thierry Caron, expert-comptable fondateur de Norma Expertise Comptable, compte plus de 35 % de sa clientèle parmi les libraires. Il est également formateur pour Book Conseil — évidemment spécialisé dans les questions de création, côté comptabilité et business plan. Il revient avec nous sur les actions à mener et les embûches qui attendent l’entrepreneur.Activité partielle, c’est le vrai nom pour chômage partiel ou technique, et le salarié ne passe pas par la case Pôle emploi. Il est indemnisé, à hauteur de 70 % de son brut avec un minima de 8.03 euros et c’est l’entreprise qui reçoit ensuite l’indemnité.L’obtention des aides implique un accord préalable. Dans la situation actuelle, les libraires n’ont rien à craindre : une librairie fermée, par décision administrative, sera éligible, cela a été bien précisé. Je conseille néanmoins dans la justification de la demande, d’être précis : « À cause de l’épidémie » est malgré tout un peu trop lapidaire.Il faut bien préciser que le/les points de vente sont fermés par décision administrative, que les personnes mises en activité partielle ne peuvent être occupées ailleurs. Et que le recours à des mesures de substitution type télétravail est impossible. Ça va sans dire la plupart du temps, mais c’est mieux de le dire !Il leur a tout d’abord fallu déjà surmonter le choc : ils étaient dévastés. Un soir, on apprend qu’on ne pourra pas ouvrir le lendemain, et il n’y a rien à y faire. Ensuite, les questions sont récurrentes : comment s’en sortir avec mon endettement, mes salariés, les factures à payer ? Et surtout, plus de revenus : ce sont des indépendants.Que dire quand on a acheté une librairie fin janvier, ou inauguré un nouvel établissement mi-février ? Pour beaucoup, ils ont su surmonter ce choc, et manifesté une grande maturité, individuellement et collectivement. J’avoue qu’ils m’ont épaté.Comme toutes les entreprises, ils ont eu à supporter l’incertitude : leurs fournisseurs, leurs financeurs, les administrations ont dû s’adapter. Et dans un pays où il est compliqué de faire une réforme en 5 ans, il a fallu changer du tout au tout nos modes de fonctionnement en 5 jours !Conséquence ? Des déclarations (parfois très optimistes) qui se télescopent avec des modalités non précisées, pas applicables faute d’outils. Et l’information fausse ou incomplète qui circule : les fameux « 1500 euros » en sont l’exemple parfait. Ils ont vécu autant de qualifications erronées qu’il y a d’étoiles dans le ciel.Les institutionnels ont fait et continuent de faire un gros travail : l’Ordre des Experts Comptables, le CNL, le SLF (pardon pour ceux que j’oublie) communiquent de façon très professionnelle. J’ai le sentiment, bien que j’observe cela avec une certaine distance, que les fournisseurs (éditeurs, distributeurs) ont également réagi vite.Plus agaçant, en revanche, les libraires et leur expert-comptable se sont heurtés à des problèmes techniques, en particulier sur l’activité partielle. Le processus d’indemnisation est déjà pesant en temps normal : création d’un compte en ligne, des échanges de mails, demande officielle et accord de la Directte, et encore des mails, et chaque fin de mois, déclaration des heures chômées.Mais la chaîne de traitement des demandes n’était pas calibrée autour d’un tel volume de connexions, et elle explose depuis deux semaines. Nous avons des dossiers sans réceptions des codes nécessaires, ou parfois avec le code d’un tiers — ou encore, l’habilitation qui n’arrive pas. J’ai une consœur qui a 50 dossiers bloqués — et sur les forums, les experts-comptables échangent comme jamais.Un dossier sur dix seulement passe sans problème. Cependant, quand on parvient à faire la demande, la réponse arrive bien dans les délais — j’imagine que la décentralisation dans les Direccte (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) y joue pour beaucoup, alors que le site central est unique.Fort heureusement, les libraires n’ont pas à s’inquiéter : ils ont 30 jours pour faire la demande, l’accord est donné en 48h et rétroactif. Ce sont des mesures d’assouplissement qui ont été décidées très rapidement.En premier lieu, faire preuve de patience ! Votre expert-comptable (et tous les experts comptables) est sur le front, comme vos syndicats. Je n’ai jamais eu depuis 15 jours autant de mails à traiter, et longs, avec des réponses complexes. C’était nécessaire, c’était vital.Mais il faut parfois se battre : sites qui ne fonctionnent pas correctement, textes qui ne sortent pas…Ensuite, envisager les choses à moyen terme : des facilités financières, certes, des reports de charges parfois. Mais il faudra rembourser. Quelques aides vont venir, du gouvernement, vous seront-elles applicables ? Quel plan massif, indispensable, plus spécifiquement pour la chaîne du Livre ?Sauf que les aides viendront quand elles viendront, et le montant peut-être collectivement ambitieux, et coûteux, et ce que l’on reçoit bien plus faible que vos besoins. Il faut appréhender sa trésorerie non plus sur les prochaines semaines, mais sur les prochains mois.Chez les libraires dont je m’occupe, les salariés font preuve de compréhension. Je n’ai pas eu besoin d’expliquer à mes libraires qu’en retour, il faut les rassurer, les informer.Ils seront indemnisés, mais en partie seulement pour le plus grand nombre. Rien n’interdit de compléter. Si le libraire a les moyens, évidemment, c’est un message fort, ils seront aussi les artisans de la reconstitution de la trésorerie et des marges.Il va falloir penser aux porteurs de projet, qui peuvent s’interroger sur la pertinence de continuer à envisager d’ouvrir une librairie. On aura aussi besoin d’eux : appauvrir la filière peut ne pas être pris en compte à très court terme, mais c’est dangereux à moyen terme.Futurs créateurs, repreneurs, n’abandonnez pas ! c’est un magnifique métier ! Le Covid-19 passera, nous souhaitons tous qu’il soit possible au maximum de limiter les victimes. Et il faut vraiment que chacun d’entre nous s’implique dans cette lutte.On espère tous aussi limiter la crise économique. Mais le virus du métier de libraire doit rester contagieux, se transmettre et qu’on ne cherche pas à le guérir !