Emma Becker : “Entraide et bienveillance retiennent les prostituées de crever la gueule ouverte”

Mr. (prononcer Monsieur...), sorti en 2011 chez Denoël était un modèle d’autofiction, de même que Alice et La maison par la suite. « Je me mettais en scène, mais j’étais un personnage. » Mais avant qu’il ne devienne un premier roman, le livre avait une dimension expiatoire. « J’ai commencé à l’écrire parce que j’étais très amoureuse. Et quand on écrit, on transforme des choses passagères en événement immortel. »Ainsi, « cet homme qui m’échappait constamment, écrire sur lui, c’était un peu comme le clouer, tel un papillon, pour pouvoir le regarder et m’en souvenir aussi longtemps que j’en avais envie ». L’idée d’en faire un livre, au sens plein, n’est venue qu’après des années, peuplées elles-mêmes de récits entamés, jamais achevés.Mr. marquera donc les débuts de l’autrice. Qui ne manquera pas de culot : « J’ignorais comment ça se passait », avoue-t-elle. Et la voici à l’époque qui se rend au salon du livre de Paris, « mon énorme manuscrit sous le bras. Très naïvement je pensais pouvoir le déposer simplement à un éditeur ».La rencontre avec Olivier Rubinstein, alors directeur de Denoël, lui confirme que ce ne sont pas les usages. Réticent, de prime abord, il finit par accepter l’ouvrage. Et rappelle Emma Becker quelques jours plus tard, pour lui signifier son envie de le faire paraître. « J’étais dans tous mes états ! »De coupes en réécriture, « ça a beau être votre bébé, il faut faire beaucoup de compromis. […] Et avec le temps, j’apprécie ce travail ».De 2011 à 2018, ses trois livres « expliquent le cheminement d’une jeune femme, dans un contexte particulier, dans une quête de féminité. Ce qui a changé, c’est peut-être la confiance en soi avec la publication. On n’écrit pas le premier livre de la même façon que le deuxième ou le troisième. […] Le processus est plus compliqué quand on n’a plus l’inconscience ou l’insouciance du premier ouvrage ».La Maison, c’est l’expérience en Allemagne d’un bordel. Littéralement. Et dans tous les sens. « J’avais cette fascination de la maison close, de la prostitution. J’avais envie de savoir ce qui s’y passait. Je n’ai pas fait ce boulot pour écrire un livre dessus. Je savais en revanche que cette expérience me donnerait la matière pour écrire un ouvrage sur cette expérience de la féminité. Je la voulais vivre dans ma chair et ma tête. »Depuis, le sort des travailleurs et travailleuses sexuels continue de la préoccuper — d’autant plus que la crise du coronavirus a eu de lourdes répercussions. « Aucune aide de l’État ne leur a été donnée. » D’ailleurs, même Marlène Schiappa l’a souligné : « Elle aurait pu donner de l’argent, mais la loi étant faite comme elle est faite, cela aurait été assimilé à du proxénétisme », bombarde Emma Becker. De même qu’être marié avec une travailleuse du sexe y est également assimilé…Au sortir de la crise, et le gouvernement du remaniement en France « cela fait un petit peu peur pour l’avenir d’une profession qui est déjà menacée et entravée par un certain nombre d’obstacles légaux ». En Allemagne, malgré la légalisation des maisons closes, aucune date officielle de retour au travail n’était encore envisagée.« On se demande s’il n’y a pas là une stratégie politique derrière : maintenant que tout est fermé, faisons passer le modèle nordique, qui consiste à punir les clients, et on n’ouvrira plus de bordels en Allemagne. C’est une période inquiétante. » Ce qui n’a pas empêché la constitution de fonds de solidarité, « qui ne m’étonne pas : l’entraide et la bienveillance, ce sont les seules choses qui les retiennent de crever la gueule ouverte ».Entretien à écouter dans notre podcast.