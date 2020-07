Françoise Bourdin : “Tout premier roman a quelque chose d’autobiographique”

On n'est pas sérieux non plus, quand on a 20 ans...

« Ce qui m’amusait beaucoup pour ce livre, c’est qu’il n’existe pas de citadelle imprenable. » Objet de toutes les convoitises raconte l’histoire du Britannique Alexander, avocat brillant et héritier de 35 ans, qui va s’éprendre de son associé français, Mark. Une construction narrative où Alexander ne s’exprime jamais, et n’apparaît qu’à travers les autres personnages, et la vision qu’ils ont de lui.La carrière de Françoise Bourdin débuta en 1972, avec Les soleils mouillés — dont le titre est emprunté à un vers de Baudelaire. « J’ai toujours aimé écrire, des petites nouvelles, des poèmes. Et à 16 ans, un grand drame, mon premier amour s’est tué à cheval devant moi. » Un deuil très difficile à vivre, qui deviendra deux ans plus tard une fiction, où l’histoire est réécrite.C’est aux éditions Julliard qu’elle présentera son manuscrit, dont l’éditeur est alors l’écrivain Marcel Jullian. « Il m’a signé mon contrat en disant : “Je n’aime pas trop ce livre, mais par ailleurs, je suis sûr que vous écrirez bien, alors je préfère vous avoir chez moi.” C’était un peu la douche écossaise », se souvient-elle en riant.Des souvenirs, le récit d’un choc, pour tourner la page également. « Je crois que presque tout premier roman a quelque chose d’autobiographique. On a souvent envie de raconter sa vie. Inutile de vous dire qu’à 20 ans, raconter sa vie est un peu présomptueux. On n’a pas beaucoup d’expérience ni de choses à raconter, mais on est tous dans ce cas-là. »Comme une étape nécessaire, pour approcher ensuite une fiction plus détachée.Près de cinquante années plus tard, c’est dans sa « grande, belle maison » qu’elle se réfugie pour écrire, mais dans une des plus petites pièces, comme à l’abri — loin des lieux publics qu’elle affectionnait tant. « Je me suis aperçu que je ne pouvais pas écrire ailleurs, dans cet environnement-là, dans ce petit bureau, que j’ai toute l’inspiration voulue. »Mais elle ne s’en est pas exclue du monde pour autant. « Nous sommes dans un monde extrêmement violent. Ça ne me donne pas envie, jamais, de revenir habiter une grande ville. » Plus encore, durant le confinement, « à la campagne on s’est aperçu que le ciel était plus bleu, que revenaient des hirondelles. Et que si l’on cesse d’agresser la planète, peut-être que cela irait mieux, en faisant plus attention. »Un sujet qui lui tient à cœur, au point d’envisager qu’il fasse l’objet d’un prochain ouvrage — dans la lignée de Gran Paradiso ou Si loin, si proches qui en est la suite. Tout s’y déroule dans un parc animalier : « Je ne peux pas me résoudre à ce que l’on ne trouve plus de girafes que dans des zoos, à l’avenir. » À méditer…