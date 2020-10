Gilles Bachelet et Joëlle Dreidemy : “Le crayon, c'est une baguette magique !”

Le dessin, une forme de magie ? « Mon crayon, c’est une baguette magique », lance Joëlle Dreidemy, « je l’ai découvert toute petite. On peut absolument tout faire : on peut être dans la jungle quand on veut, on peut dessiner un soleil quand il pleut, aller dans l’espace. Encore maintenant, c’est sortir du quotidien, du réel : on devient plein de personnages, qui sont un peu de moi, et dont je suis la maman. »Le dessin, « ce qui permet, avec très peu de moyens, de faire des choses que l’on ne peut pas faire dans la réalité », reprend Gilles Bachelet. D’ailleurs, son projet ouvrage, Résidence beau séjour, plonge dans un univers incroyable : une résidence pour animaux anciennement populaires, tous supplanté par une créature qui a pris place dans le cœur des enfants, les Groloviou.« Ce sont les animaux en vogue, qui ont remplacé les licornes : physiquement, ça ressemble à un gros cochon d’Inde avec des oreilles en forme de cœur. Et c’est très mignon. Et on en a vu beaucoup des licornes, il faut changer un petit peu », plaisante-t-il. Et dans cette résidence, se retrouvent des Hello Kitty, des T-rex, des Pokemons… tout ce dont on s’est lassé !Joëlle Dreidemy, elle, règle ses comptes avec sa sœur : avec Comment j’ai changé ma sœur en huître, écrit avec Émilie Chazeraud, « on revient sur la magie, avec une histoire tarabiscotée, comme sait les écrire Émilie. Tout se passe au réveillon de Noël, propice aux huîtres, le protagoniste va avoir une grande conversation… avec une huître ».On le comprend, une discussion folle, où avec des animaux fantastiques en invités mystères et des fous rires comme la littérature jeunesse est capable d’en donner.Crédit photo : Comideo , Joëlle Dreidemy et Gilles Bachelet CC BY SA 2.0