Guinée Bissau : “Nous voulons être promoteurs de l’habitude de la lecture”

ENTRETIEN – Ku Si Mon Editora est la première maison d’édition privée en Guinée-Bissau. Elle a été créée à Bissau en 1994, après la libéralisation politique et l’établissement du multipartisme. L’histoire de cette maison d’édition est donc intrinsèquement liée au processus de consolidation de la liberté d’expression dans notre pays.

Après 11 ans d’une guerre violente pour la conquête de l’indépendance, qui ne s’est terminée qu’en 1974, un régime de parti unique a été établi, caractérisé par un contrôle excessif de l’expression littéraire et artistique. Abdulai Sila, son directeur, nous raconte.





Abdulai Sila - CC BY SA 2.0



ActuaLitté : Quelle est l’histoire de votre maison, et sa ligne éditoriale aujourd’hui ?

Abdulai Sila : Lorsque les nouveaux vents de l’histoire ont commencé à souffler, à partir de 1992, un nouvel environnement politique et social a émergé, dont l’affirmation exigeait une participation croissante de tous les citoyens, en particulier l’écrivain. C’est dans ce contexte de lutte pour la liberté d’expression et de la presse qui a eu lieu en 1994 que la décision de créer une maison d’édition indépendante a été prise. L’objectif principal demeure le même jusqu’à aujourd’hui : banaliser le livre, mais le banaliser au sens positif, bien sûr.

L’intention était — et continue d’être jusqu’à présent — de faire en sorte que le citoyen ordinaire voit le livre comme un bien accessible, rompant avec le mythe qui existait depuis la période coloniale : le livre et l’écriture étaient considérés comme réservés uniquement à une élite. Pour atteindre cet objectif stratégique et à long terme, une ligne éditoriale a été définie dans laquelle la fiction (histoires courtes, romans, théâtres) et la tradition orale (collecte de contes traditionnels, de proverbes et de devinettes) sont les principales lignes d’action. Dans ce cadre, une attention particulière a été accordée à la découverte de jeunes talents et à la promotion des langues nationales.

Comment vous inscrivez-vous dans le marché national ?



Abdulai Sila : Nous ne publions pas des manuels scolaires, et les essais et les livres sur la linguistique que nous publions n’ont pas été adoptés dans le système éducatif, et ont peu de chances d’être adoptés sous peu. Par conséquent, nous ne sommes pas présents dans le secteur du marché qui est probablement le plus dynamique et plus attrayant du point de vue financier.

Cependant, la mission que nous nous assignons en tant qu’éditeurs fait en sorte que notre présence sur le marché national du livre est considérée de manière différente et unique.

Étant donné que notre marché est petit et incipient, nous croyons qu’il est également du travail de l’éditeur de relever le défi de son expansion, de son développement. Dans ce contexte, et sans vouloir ignorer l’importance de la question financière pour la survie de la maison d’édition, nous sommes toujours libres de publier ce que nous voulons et comme nous voulons. Cet aspect est important surtout lorsqu’il s’agit de publier des auteurs inconnus ou des ouvrages en langues nationales, où le potentiel des lecteurs est a priori plus restreint, donc financièrement peu rentable.

Mais le véritable défi, à notre avis, n’est pas de gagner une part plus importante du marché, mais de créer une niche de marché (utilisant le langage mercantiliste) composé de lecteurs d’œuvres d’auteurs nationaux, d’œuvres dans les langues nationales et/ou sur la question de l’adoption et de l’utilisation de ces langues.



Quelles sont les spécificités de l’industrie du livre sur votre territoire ?

Abdulai Sila : L’industrie du livre est presque inexistante. Juste pour avoir une idée du retard, il faut dire que le premier graphique n’a été créé qu’à la fin du XIXe siècle, en 1876. Il n’y a actuellement que trois imprimantes avec une capacité réelle d’impression de livres d’une certaine qualité. Toutes les entrées sont importées et taxées, et il n’y a pas d’incitation. En plus des autres goulets d’étranglement, cette situation constitue un obstacle sérieux à l’accès et à l’expansion des livres publiés localement et, par conséquent, à la promotion des auteurs nationaux.







Quelles approches avez-vous développées concernant le format numérique ?

Abdulai Sila : En ce moment, l’édition au format numérique n’est pas une priorité. Nous savons que c’est une nécessité, voire une obligation pour l’avenir, mais, face à tant d’autres priorités et urgences, nous préférons nous concentrer sur ce qui est, en fait, plus pertinent pour la réalisation de notre objectif principal, c’est-à-dire rendre le livre plus accessible à tous, en particulier aux moins favorisés, dont peu ont les ressources informatiques nécessaires.



Par conséquent, sachant que notre priorité à ce stade est le marché intérieur, nous nous limitons à surveiller l’évolution de la technologie, conscients qu’au bon moment, nous pouvons compter sur la solidarité et le savoir-faire des institutions qui sont actuellement impliquées dans le processus, comme c’est le cas de l’Alliance internationale des éditeurs indépendants.

Comment abordez-vous le marketing pour sensibiliser les lecteurs à vos ouvrages ?

Abdulai Sila : Il s’agit d’une tâche relativement simple, mais nécessitant une certaine créativité et une originalité dans notre contexte spécifique. Si, d’une part, notre objectif prioritaire est le lecteur local, celui que nous voulons conquérir pour augmenter le nombre de ceux qui ont accès au livre, nous ne pouvons pas ignorer un autre lecteur potentiel qui, même s’il est à l’extérieur du pays, devrait avoir la possibilité d’accéder et de connaître nos ouvrages – la promotion du livre comme moyen de communication et de connaissance mutuelle entre les différents nations et peuples.

Sur la base de ce principe et en prenant en compte des objectifs que nous nous proposons depuis le début de nos activités, nous utilisons des méthodes simples, par exemple l’inclusion dans tous les nouveaux livres d’une page publicitaire, ainsi que des séparateurs de pages avec des informations sur le travail que nous faisons.

D’autre part, nous utilisons les moyens technologiques qui existent, en particulier Internet, pour faire connaître notre travail et rendre nos livres accessibles par e-commerce. Ainsi, nous développons une activité de marketing dynamique sur notre site web, en plus d’un magasin virtuel où les gens peuvent commander nos livres de n’importe où dans le monde.

Que représente la contrefaçon – numérique – pour vous à ce jour ?



Abdulai Sila : La contrefaçon de livres numériques ne fait pas partie de nos préoccupations actuelles pour les raisons expliquées ci-dessus. Nous sommes toutefois conscients du danger que pose la contrefaçon, en particulier dans un contexte vulnérable tel que le nôtre, où les systèmes judiciaires sont faibles et souvent incapables de faire face aux situations de violation du droit d’auteur.

Quelles sont les manifestations primordiales pour votre activité – nationales ou internationales ? Que vous apportent-elles ?

Abdulai Sila : Les objectifs que nous avons fixés exigent que nous nous concentrions sur le plan interne. Plus qu’une maison d’édition, nous voulons être des promoteurs de l’habitude de la lecture, des acteurs d’une politique cohérente et globale qui permet au citoyen guinéen d’avoir un accès facile au livre et de développer un goût pour la lecture. Dans un contexte d’analphabétisme élevé, de faible pouvoir d’achat et d’échec scolaire, les défis sont énormes et multiples. Faire face à eux nécessite une motivation et une créativité.

Aider un jeune écrivain à publier son premier livre, ou publier une collection de contes de la tradition orale, et ainsi assurer non seulement une diffusion plus large, mais aussi sa continuité sont des exemples d’actions régulières qui font partie de nos priorités sur le plan interne. Ils ne donnent aucun bénéfice important ni n’augmentent notre part de marché, mais ils sont très enrichissants. Mais nous participons également à des manifestations au niveau international. Nous participons à des événements littéraires, tels que des foires de livres, dans la mesure du possible.

En tant que membre fondateur de l’Alliance internationale des éditeurs indépendants, nous avons cherché à utiliser au mieux l’expérience des éditeurs travaillant dans des environnements similaires, en particulier les éditeurs africains, ainsi que l’établissement de ponts pour une collaboration plus fructueuse entre tous ceux qui adoptent les idéaux de la liberté l’expression et de la bibliodiversité. Ce dernier étant compris dans le contexte africain comme le droit et l’obligation de chaque pays de s’assurer que sa littérature aura l’espace qui lui correspond et ainsi jouera son rôle dans le processus de consolidation de l’identité nationale.







Comment travaillez-vous avec les pays francophones ? Quels sont vos partenaires privilégiés ?

Abdulai Sila : Nous sommes dans un pays avec des particularités linguistiques. Nous faisons partie d’une zone géographique où les pays voisins, avec lesquels nous partageons de nombreuses langues africaines, ont une langue officielle (le français) différente de la nôtre. Mais à cause du colonialisme, des liens historiques nous unissent avec d’autres pays qui, comme nous, utilisent le portugais comme langue officielle. Par conséquent, avec les pays francophones voisins nous avons plusieurs intérêts communs, en particulier en ce qui concerne les langues africaines, dont nous devons favoriser la diffusion et l’appréciation ensemble. Cela est particulièrement vrai par rapport aux contes traditionnels.

Avec les pays lusophones, nous cherchons à développer des partenariats et des projets éditoriaux basés sur l’utilisation du portugais comme langue commune de travail et d’écriture. Ainsi, nous collaborons, dans le cadre du réseau de langue portugaise de l’Alliance internationale des éditeurs indépendants, avec des éditeurs de ces pays, en particulier ceux d’Angola et du Brésil. Nous avons établi des liens mutuellement avantageux, qui nous ont permis de coéditer des œuvres écrites par des auteurs de nos pays, ainsi que de négocier et acheter conjointement des droits d’auteur, partager les frais de la traduction et coéditer des œuvres d’auteurs en dehors de l’espace lusophone.



