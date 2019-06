La Box BD promet “le meilleur du 9e art, directement à la maison ! ”

Dernier arrivé dans l’univers des box proposant des découvertes de lecture par abonnement, la Box BD se spécialise dans l’univers des bulles. Ils sont trois à s’être lancés dans le projet, tous « bercés dès l’enfance » et biberonnés aux phylactères. ActuaLitté est parti à la rencontre de ses créateurs, qui nous racontent leur aventure.









ActuaLitté : Comment avez-vous eu l’idée de créer La Box BD ?



Le segment BD a représenté 510 millions € de chiffre d’affaires pour l’année 2018. Et c’est également le secteur qui affiche l’une des meilleures croissances, avec 2,5 % de mieux qu’en 2017, indiquait l’institut GfK. Sans dissimuler les difficultés qui se posent pour les créateurs, cette dynamique du secteur s’observe depuis plusieurs années.Avec trois types d’offres, entre 16 € pour un titre et 45 € pour trois ouvrages, la Box BD s’articuler autour de thématiques qui varient suivant les mois. Et il est évidemment possible de s’abonner pour son plaisir personnel, ou de proposer une box en cadeau pour un proche… Alors, un Box BD, pourquoi pas ?

La Box BD : Après avoir passé de longues journées à chercher des Bandes Dessinées parmi les centaines de nouveautés annuelles (plus de 2000 par an !), nous nous sommes dit : « Pourquoi ne pas offrir aux gens un coffret, qu’ils recevraient chez eux, et qui contiendrait non seulement de nouvelles et trépidantes Bandes Dessinées, mais aussi quelque chose en plus ? » À chaque fois nous ajoutons dans nos box un fascicule décrivant les BD présentes dans nos coffrets ainsi que les auteurs de ces dernières. Nous ajoutons également la plupart du temps des goodies (marque-page, ex-libris…)



Pourquoi cet intérêt pour la bande dessinée ?



La Box BD : Premièrement, tout simplement parce que nous sommes de grands fans de BD ! Ensuite parce que nous avons remarqué que la BD est un produit qui plait, mais dont les gens ne parlent pas assez. Notre box est donc le moyen idéal de mettre la BD au même rang que d’autres produits qui eux sont très fréquemment proposés en box.



Comment vous différenciez-vous des autres Box ?



La Box BD : Notre box a de nombreux avantages. Tout d’abord nous prenons le temps de sélectionner les meilleures BD du moment pour nos clients, pour qu’ils ne soient plus perdus au milieu des centaines de nouvelles BD qui paraissent chaque mois.



Ensuite, nous cultivons l’effet de surprise, puisque les clients choisissent les thèmes des BD qu’ils voudront recevoir à partir d’une seule phrase de description. Les titres des BD restent inconnus jusqu’à ce que les clients reçoivent leur box.









Notre crédo : offrir à nos clients le meilleur du 9e art directement à la maison ! Derrière notre box il y a une véritable démarche culturelle. Notre but est de faire découvrir de nouveaux auteurs et dessinateurs, mais aussi de trouver les pépites cachées parmi les centaines de nouvelles BD qui inondent le marché chaque mois pour les proposer à nos clients.



Nos clients sont ainsi certains de recevoir du contenu de qualité. Les BD mises en Box sont bien sûr préalablement lues par nos soins et analysées par les 2 fondateurs de l’entreprise qui sont Vincent et Arnaud, tous deux passionnés de BD.

Comment faites-vous pour sélectionner les BD ? Quels sont les critères de sélections ?



La Box BD : Nous nous basons sur de multiples sources pour choisir nos BD. Nous lisons les dossiers de presse des futures parutions, les sourcing d’auteurs indépendants… Notre but est de varier les thèmes des BD que nous proposons. Bien évidemment, nous lisons de nombreuses BD pour n’en sélectionner que 3 chaque mois selon la qualité du scénario et du dessin. Il faut également que les BD soient des nouveautés (généralement celles qui sont sorties dans le mois).



Quelle relation entretenez-vous avec les maisons d’édition spécialisées dans les BD ?



La Box BD : Nous entretenons d’excellentes relations avec la plupart des maisons d’édition. Elles sont nos partenaires et nos fournisseuses clés.

Combien avez-vous d’abonnés ?



La Box BD : Notre activité est très saisonnière et par conséquent le nombre de nos abonnés varie chaque mois. Généralement nous envoyons entre 100 et 200 box par mois avec un pic significatif à Noël.