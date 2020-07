Marie Lorna Vaconsin : “La lecture m'a aidée à écrire” (Projet Starpoint)

Au croisement du réel et de l'imaginaire

Tout part de la disparition d’une adolescente, dans le tome 1 La fille aux cheveux rouges : Pythagore et Louise rentrent au lycée, dans l’atmosphère que l’on connait tous. Et voici que cette nouvelle vient « bouleverser les équilibres, les amitiés, les amours », apportant au lycée un souffle nouveau.Avec la disparition de Louise, Pythagore se retrouve projeté, aux côtés de la fille aux cheveux rouges, dans un autre monde — où les gens ont le sang bleu…Ce tout premier livre résulte d’une rencontre avec l’éditeur de La Belle colère : Stephen Carrière. « J’étais venue lui présenter un ouvrage de littérature blanche, mais qui ne l’a pas convaincu. Alors, au fil de la conversation, nous avons parlé d’auteurs, et notamment de Philipp Pullman. »Une passion commune pour ce genre : « L’histoire de Pythagore, je l’avais toujours portée en moi, sans avoir jamais achevé de manuscrit. Il m’a alors dit que si je pouvais achever trois chapitres de l’histoire de Pythagore, alors, il le publierait. »L’aventure commence. « J’étais portée par l’envie qu'il devienne réel : c’était un compagnon de longue date, ses camarades n’étaient pas là, tout est venu par la suite, assez naturellement. Mais achever ce premier volume n’a pas été aussi simple, au contraire », plaisante-t-elle.Entre ce premier tome et le troisième, « c’est la lecture qui m’a aidée. Je suis partie écrire dans des villes que je ne connaissais pas, je cherchais une atmosphère, quelque chose de vivant. J’étais accompagnée par des livres, qui m’ont encouragée, poussée. »Si les livres occupent, avec la science, une grande place dans sa vie, Marie-Lorna Vaconsin est également restauratrice — avec trois établissements sur Paris. Or, au cœur de ses projets, se trouve l’écologie : « J’ai fait un stage récemment, qui s’appelle comment être écoresponsable en étant restaurateur, vraiment passionnant. »Une prise de conscience qui remonte à longtemps, qui entraînera une évolution dans ses établissements. « En parallèle, mon prochain roman portera sur une anticipation, où la question écologique, par la science, a été résolue. Je ne m’étais jusqu’à présent pas aperçue que j’avais mené, tout aussi bien dans le réel que dans l’imaginaire, ces deux réflexions au même moment. »Si la littérature permet d’apporter « une réponse douce, parce que le sujet me terrifie », cette science-fiction souligne d’autres enjeux, liés à la société et la géopolitique. « J’ai envie que les lecteurs respirent, avec un appel d’air… qui offrirait aux scientifiques des pistes pour améliorer notre environnement. »Sans prétendre avoir pour autant des réponses applicables.L'entretien est à retrouver intégralement dans notre podcast.Marie-Lorna Vaconsin – Le Projet Starpoint Tome 3 - Le 13e pêcheur – La Belle colère – 9782843379277 – 19 €