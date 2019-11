ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Rosella Postorino, pour son premier roman traduit en français frappait fort : au cœur de la Seconde Guerre mondiale, l’histoire d’une jeune femme qui deviendra l’une des goûteuses chargées de mourir à la place du dictateur allemand . Cependant, derrière la Grande Histoire se dissimule la petite : celle qui a participé à la création d’un territoire européen décidé à ne plus connaître de guerres.Et pourtant… Partant de cette notion européenne, la lauréate du prix Jean Monnet nous raconte une autre histoire de l’Europe, de ses paradoxes, de sa conception, plus ancrée dans l’économie que dans la politique. Et, parce que les auteurs sont avant tout des visionnaires, c’est aussi une lecture de notre société qu’elle propose.Fine, (im)pertinente, la romancière s’aventure cependant sur de nouvelles terres : elle vient de publier son premier roman jeunesse , alors « que personne ne s’y attendait », nous indique-t-elle. Si l'ouvrage n'est pas encore traduit en français, il rencontre déjà un véritable succès en Italie.L’autrice n’a rien perdu de sa désinvolture ni de son humour. Une rencontre à redécouvrir intégralement dans notre podcast :