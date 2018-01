Rencontre avec Bernard Werber : “Un bon livre est une bonne blague”

ENTRETIEN - Bernard Werber, célèbre auteur, entre autres, des Fourmis ou encore des Thanatonautes, qui se sont vendus à des millions d’exemplaires, publie son nouveau roman, Depuis l’au-delà. Dans ce polar, un écrivain, Gabriel Wells, meurt, devient une âme errante, et recherche activement son assassin. Pour son enquête, il est aidé d’une médium, Lucie.

Nous avons rencontré l’auteur expérimenté et fantasque, pour une discussion autour de son nouvel ouvrage. Ce dernier, en plus d’imaginer la vie dans l’au-delà, explore et décortique les relations entre écrivains, éditeur, presse, critique et public. L’occasion de jeter un coup d’oeil dans les coulisses de l’industrie du livre, tel que la vit Bernard Werber.



ActuaLitté : Comment avez-vous eu l'idée du roman et de son thème, la vie dans l'au-delà ?



Bernard Werber : Tout d'abord, j'avais envie de changer un peu parce que mes deux derniers bouquins, Demain les chats et Le Sixième sommeil étaient axés sur la science ou sur les animaux. J'avais envie de faire un polar, la difficulté étant de trouver l'originalité dans un terrain où il y a déjà beaucoup de gens qui ont exploré pratiquement tout ce qu'on pouvait faire.



J'avais cette idée : la victime elle-même, en passant du côté des morts, est motivée pour trouver qui est son assassin. En même temps, il y avait l'idée de prolonger un peu l'esprit des Thanatonautes. Je voulais aussi montrer, en mettant directement le héros en situation, comment on vit une fois qu'on est mort, en tant qu'âme errante.



Le troisième élément, c'est la rencontre avec Patricia Darré qui m'a raconté son quotidien de médium. J'ai trouvé ça vraiment passionnant comme personnage. Vu que j'ai une formation de journaliste scientifique, je ne suis pas dans une perspective « c’est vrai ou ce n’est pas vrai ». Quelqu'un me raconte sa vie au quotidien et cela me donne la matière pour en faire un personnage.

Avez-vous en avez rencontré d'autres médiums ? Comment ça c'est passé ?



Bernard Werber : La première médium que j'ai rencontrée, qui m'a vraiment raconté des histoires, celle à qui je dédie le livre, s'appelle Monique Parent Baccan, mais qui est décédée depuis. Entre Monique et Patricia, j'avais l'impression de voir deux personnes qui me racontaient des récits originaux et cohérents. J'ai vu les deux femmes régulièrement, et à chaque fois que je les ai questionnés, je n'ai jamais trouvé de faille dans leur système. Il n'y avait pas de moment où elles se contredisaient. Et les deux me disaient que 97 % des médiums étaient des charlatans, donc j'espère être tombé sur les fameux 3 % restant.



J'ai rencontré d'autres médiums, mais c'est ces deux-là qui m'ont paru les plus cohérentes, performantes, et en même temps pas dans une recherche d'argent. Patricia Darré ne fait pas de séances payantes, elle fait ça comme une manière de rendre service. Quant à Monique Parent Baccan, elle n'était vraiment pas intéressée par le pouvoir, la gloire... Elle faisait ça pour répandre des informations, pour être utile aux autres, il me semble. Ou elles sont de super charlatans et je n'ai pas vu le truc. Ou c'est moi qui suis un grand naïf.



Pour le personnage de Lucie, la médium qui aide Gabriel Wells à trouver son assassin, vous êtes-vous inspiré de ces deux personnalités ?



Bernard Werber : Oui, c'est le mélange des deux. L'histoire de Lucie en prison est la vraie histoire de Monique. Elle s'est retrouvée en prison, pas pour la drogue. C'était pour un faux monnayeur à Lyon. Un jour, je lui ai dit : « J’ai envie de connaître quelle est ta vie ». Elle m'a raconté qu'elle était partie en prison parce qu'elle avait été dénoncée par son amant et qu'elle s'en était tirée avec les cartes de tarot.



Dans la vie de votre narrateur, qu'est-ce qui est inspiré de votre propre vie ?



Bernard Werber : Je suis écrivain de roman à suspens, ce qui est considéré comme une littérature de genre. Et, en tant que telle, c'est une sorte de ghetto à part de la littérature en France parce qu'en France, elle est considérée comme une littérature populaire, donc non existante.



Pouvez-vous me parler des deux affrontements dans votre livre, d'abord entre écrivains aimés par le public et ceux aimés par une certaine presse parisienne, puis entre écrivains célèbres de littérature de genre face à ceux de littérature classique ?



Bernard Werber : Souvent les écrivains populaires produisent des littératures de genre. Quand on regarde des gens comme Jules Verne ou Alexandre Dumas, c'était considéré à l'époque comme de la littérature populaire facile et ils n'avaient aucune considération de la part des médias parisiens. Jules Verne en souffrait beaucoup - j'ai vu des courriers entre Jules Verne et Dumas -, ça l'obsédait. Jules Verne voulait rentrer à l'Académie française et il ne comprenait pas pourquoi on ne lui accordait pas plus d'importance. Ça n'a pas changé.



Mais le seul avantage, c'est que l'on continue de lire Jules Verne maintenant, et on ne connaît même plus les noms de ceux qui étaient à l'Académie française à son époque. Dans mon bouquin, mon narrateur dit : « Je reconnais comme seul critique le temps ». C'est quelque chose que je partage aussi. Je crois que le temps décante naturellement et fait oublier tous les faiseurs, les poseurs, les stylistes, les gens de cour, pour faire apparaître les vrais innovants.









Dans la vie de Gabriel Wells, qu'est-ce qui est inspiré de votre propre vie ?



Bernard Werber : Le fait que j'ai un rapport d'amitié avec mon éditeur et que ça c'est construit sur une confiance mutuelle. Cette confiance mutuelle est quelque chose qui n'est pas si facile à trouver, parce que je discute avec d'autres auteurs et certains changent tout le temps d'éditeur. Cela veut dire qu'il n'y a pas le lien, ils sont juste des mercenaires. Mon premier livre est sorti chez Albin Michel. Ça fait 26 ans que je n’en ai pas bougé parce que je considère que c'est un binôme : il y en a un qui doit être artiste et l'autre qui doit être diffuseur et qui doit apporter un regard critique. Même si j'ai taillé un peu à la serpette mon personnage, c'est une allusion à mon vrai éditeur.



Contrairement à Gabriel Wells, je ne suis pas mort et je n'ai pas de frère jumeau. J'ai la même passion pour l'incipit et l'excipit. Pour moi un roman, c'est une phrase au début, comme un bonjour, et une phrase à la fin comme un au revoir, et quand on a trouvé ces deux phrases, on a déjà fait beaucoup du roman.



Depuis l’au-delà est donc une réflexion sur l’écrivain, son métier, sa vie, son éditeur, son public, mais aussi sur sa critique ?



Bernard Werber : Il y a un moment cette phrase que je dis dans le bouquin : mon éditeur m'a dit « Soit tu plairas au public, soit tu plairas à la critique, les deux sont antinomiques, maintenant choisis ce que tu veux », et j'ai dit « Je veux le public. » Je me suis aperçu que le système littéraire parisien est fait pour qu'on soit dans le système ou non. Et moi ça m'amuse beaucoup d'être hors du système, car quand on est hors du système on est libre. Ils se tiennent entre eux par la barbichette, ils se rendent des services, mais ils se tiennent, donc ils ne sont pas libres.



La presse ne me connaît pas. Pour eux, c'est une littérature qui n'est pas la littérature qu'ils connaissent, donc il n'ont même pas les codes. Quand j'étais journaliste au Nouvel Obs, j'avais proposé de faire une nécrologie à la mort de Pierre Boulle. Quand je suis allé voir le chef de rubrique littéraire, il m'a dit : « C’est qui Pierre Boulle ? » Si le chef de la rubrique littéraire du Nouvel Obs n'a jamais entendu parler de Pierre Boulle, on comprend le fossé qui existe, qui est un fossé d'inculture. Ca ne les intéresse pas, ils considèrent qu'il n'y a que Chateaubriand, les académiciens, il n'y a que ça qui existe, et ils se campent derrière le fait qu'il y a beaucoup de titres qui sortent pour dire « on ne peut pas s'intéresser à tout », donc ils s'intéressent toujours à la même chose. Mais c'est dommage pour les lecteurs.



L'un des grands problèmes de la littérature en France, et que l'on voit bien quand on est à l'étranger, car je voyage beaucoup pour défendre la littérature française, c'est que les critiques sont en même temps écrivains. Ils sont juges et partis. Ça veut dire que ceux qui sont censés avoir une vision objective sur votre travail sont vos concurrents. Ça ne se trouve qu'en France. Même en Belgique, en Suisse, au Canada, dans les autres pays francophones, les critiques littéraires n'écrivent pas ou alors s'ils écrivent, ce n'est pas des livres similaires à ceux qu'ils critiquent.



Dans votre roman, les personnes de l’au-delà, dans leurs caractères, ressemblent à ceux qui vivent encore. Est-ce que le thème du roman n’est pas plus la vie et des relations humaines ?



Bernard Werber : Je crois que les morts ou les fantômes n'ont rien d'extraordinaire, ce sont juste des vivants qui sont passés de l'autre côté. Il y a autant de fantômes gentils que de fantômes méchants, il y a autant d'âmes errantes bienveillantes que d'âmes errantes malveillantes. Je vois le monde comme une rue avec deux trottoirs, le trottoir des vivants et le trottoir des morts, les deux ne se croisent pas, mais il y a les médiums qui sont au milieu, qui disent quand il y a quelqu'un d'un trottoir qui veut parler à quelqu'un de l'autre trottoir.



Si vous aviez le choix, comme Gabriel Wells, de vous réincarner ou de rester une âme errante, que feriez-vous ?



Bernard Werber : Cette question, je me la pose depuis la sortie du livre. Au début je disais : « Je reste juste pour voir l'enterrement, comment ça se passe. » Maintenant, je crois que j'aurais envie de voir si mon oeuvre intéresse encore après ma mort, s'il y a des gens qui la défendent ou la comprennent. Ce sera par curiosité, je resterai encore un peu.



Et puis aussi parce que cette vie-là je l'aime vraiment, je ne suis pas sûr que la suivante soit aussi bien. Alors ne serait-ce que par nostalgie pour cette existence-là je crois que je resterai encore un peu, la notion d'un peu étant subjective. Le problème de la prochaine vie, c’est que l’on oublie la précédente. Puis, vous pouvez tomber sur des parents couillons, qui vous forcent à adhérer à une religion, à une vision politique, sans vous demander votre avis, ou qui vous forcent à faire un métier qui ne vous plaît pas. Vous pouvez tomber sur un pays en guerre, un endroit où il y a des maladies. On ne sait pas très bien comment sont distribuées les cartes.



Il y aussi beaucoup d’humour dans votre roman, ce qui rend le thème plus léger. Pensez-vous comme le grand-père de Gabriel Wells, qu’un bon livre peut se résumer à une bonne blague ?



Bernard Werber : Un bon livre est une bonne blague : j’assume complètement. Et si ce n'est pas une bonne blague, ça veut dire que quelque part le contrat n'est pas rempli. Une blague fonctionne en trois temps : premier temps on expose les personnages et le problème, deuxième temps on développe une sorte de fausse piste, troisième temps il y a un effet d'épiphanie, de surprise, ce qui correspondrait à acte I, acte II et acte III. Et tout tient à la qualité de l'épiphanie, au lapin qui sort du chapeau. Est-ce que c'est un gros lapin, est-ce que le moment est bon pour sortir le lapin ?



Et puis, surprendre est une politesse d'écrivain. Surprendre sans tricher. Des fois je vois des écrivains, qui se mettent dans des situations où on se demande comment ils vont pouvoir faire la chute. Et puis ils n’arrivent pas à trouver, donc ils font intervenir le diable, ou le frère jumeau. Même si moi je l'utilise, mais comme un élément de recul par rapport au sujet. On voit par moment des écrivains qui, avec les éléments qu’ils ont posés, n'arrivent pas à remplir le contrat. C'est pourquoi je commence toujours par la fin, par le lapin qui sort du chapeau, et tout le chemin du livre mène à cela. C'est l'art de la prestidigitation écrite.



Bernard Werber - Depuis l'au-delà - Albin Michel - 9782226400307 - 22,00 €