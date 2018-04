1 million de prêts en bibliothèques, record numérique pour Singapour

Le site New Publishing Standard ne semble pas étonné de la nouvelle puisque la moitié des 5,607 millions d’habitants adhère à une bibliothèque. Rien qu’en 2016, le Conseil national des bibliothèques avait enregistré 33 millions de prêts, et un appétit grandissant pour les livres numériques dont les emprunts ne cessaient d’augmenter.Avec un tel engouement pour la lecture et des usagers réceptifs aux dispositifs numériques, Singapour ressemblerait à un endroit idéal pour accueillir une plateforme Kindle. Et pourtant pas de trace des liseuses ni même d’une section livres (numériques ou non) pour le lancement d’Amazon fin 2017 à Singapour.