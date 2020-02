10 audiolivres retenus pour la sélection 2020 du prix Audiolib

Les 10 titres retenus sont les suivants : Beloved, de Toni Morrison, lu par Anne Alvaro, traduction Hortense ChabrierDans la forêt, de Jean Hegland, lu par Maia Baran, traduction Josette ChicheporticheGirl, d’Edna O’Brien, lu par Claire Cahen, traduction Aude de Saint-Loup et Pierre-Emmanuel DauzatIci n’est plus ici, de Tommy Orange, lu par Sylvain Agaësse, Benjamin Jungers et Audrey Sourdive, traduction Stéphane RoquesL’homme qui savait la langue des serpents, d’Andrus Kivirähk, lu par Emmanuel Dekoninck, traduction Jean-Pierre Minaudier Le bal des folles, de Victoria Mas , lu par Audrey SourdiveLa femme révélée, de Gaëlle Nohant, lu par Claudia PoulsenMiroir de nos peines, de Pierre Lemaître (et lu par ses soins)Né d’aucune femme, de Franck Bouysse, lu par Cachou Kirsch et Simon DuprezVie de Gérard Fulmard, de Jean Echenoz, lu par Dominique PinonCertains de ces ouvrages ne sont pas encore disponibles ? Pas de panique : le prix proposera par la suite des extraits à découvrir, pour s’en faire un avant-goût.La sélection posée, un jury de 20 blogueurs devra départager les ouvrages, pour établir une short list de 5 finalistes, d’ici au 25 mai prochain. Et aucune tentative de corruption ne sera tolérée…La suite, c’est un vote en ligne qui s’opérera entre le 11 juin et le 21 août… et l’annonce du gagnant, en octobre 2020.