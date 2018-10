2 achetés, le 3e ebook offert : une opération exclusive Decitre intrigue

Depuis que l’on a résolu le problème des abonnements illimités pour les livres numériques, les maisons expérimentent. En ce Mois de l’Imaginaire – si, si ! – qui fait suite à l’opération initiée l’an passé, certaines ont choisi d’actionner d'intéressants leviers. Entre autres, la société 12-21, pendant numérique du format poche chez Editis.

C’est une « exclusivité web » qui a attiré l’attention de nos lecteurs, prompts à poser des questions quand ils ne comprennent pas. En effet, sur le site de Decitre.fr, une offre est mise en avant : « E-BOOK Offre 3 pour 2 ». Si par curiosité on se hasarde à cliquer sur la bannière, une nouvelle indication apparaît, précisant les contours de l’opération.

« Exclusivité decitre.fr. Ajoutez 3 e -books de la sélection à votre panier et ne payez que le prix de 2 ebooks ! Offre valable juqu'au 15 octobre 2018. »

Mais tout lecteur, rompu au numérique ou non, sait qu’il existe deux législations en France établissant que l’éditeur fixe le prix de vente de ses livres. La première, la Loi Lang, remonte à 1981, et concerne les livres papier. La seconde, entrée en vigueur en novembre 2011, se nomme Prix unique du livre numérique, ou PULN.



Et comme son nom l’indique, elle touche les ebooks exclusivement. Comment une librairie pourrait-elle alors disposer, sans commettre d’infraction, d’une offre 3 pour 2, sur une sélection d’une centaine de titres, qui relève tous du même éditeur – en l’occurrence, 12-21 ?



Dans la liste, on retrouve Suzanne Collins et son Hunger Games (trad. par Guillaume Fournier), James Dashner avec différentes séries, mais également Fiona Barton, Franck Thilliez ou encore Harlan Coben.

Un tir groupé, une communication ciblée



En réalité, cette annonce d’exclusivité est un brin excessive : l’offre est disponible partout – à l’exception de ePagine qui ne semble pas encore disposer des flux mis à jour. D'ailleurs, ce n’est pas à proprement parler une remise, mais une offre groupée. C’est ce même principe qui a permis de résoudre la question de l’abonnement illimité.

Le principe autorise, conformément à la loi PULN, l’éditeur à fixer un prix distinct pour un ensemble des livres si son offre diffère. Ainsi, 12-21 a mis en place un tarif pour trois livres – incluant un offert par répercussion.

Mais parce qu’il serait interdit de proposer cette opération uniquement à un revendeur, et pas aux autres, il y a fort à parier que la maison et le libraire aient passé un accord spécifique. Ou alors, que tous les autres soient passés à côté – peu probable.

Que l’on se rende en effet sur Amazon, Kobo, Google, Fnac, les 100 titres sont bel et bien disponibles, mais aucun autre revendeur que Decitre.fr ne semble avoir opéré de communication. Nous avons pu en effet expérimenter sur Kobo ou Fnac.com et une fois les trois livres numériques sélectionnés, leur prix de vente passe de 29,97 € à 19,98 € comme chez Decitre.



Nous ne sommes pas parvenus à joindre la maison 12-21 pour obtenir plus de précisions. Le libraire, en revanche, nous confirme qu'il s'agit bien d'une opération spéciale menée avec l'éditeur. La notion d'exclusivité est donc un peu abusive, mais la communication a été décidée ainsi.