20 ans de magie Harry Potter : Audible fait lire le premier roman aux fans

#SalTo18 — 20 années de magie, cela se célèbre en grande pompe. Depuis deux décennies qu’Harry Potter fait vibrer la planète, Audible a choisi le Salon du livre de Turin pour embarquer les lecteurs. Un marathon a été lancé ce 10 mai, dans les murs du Lingotto : objectif, lire l’intégralité du premier roman de JK Rowling.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Pour la deuxième année, Audible, filiale d'Amazon dédiée au livre audio, s’est donc installée au Salon du livre de Turin avec une cabine de lecture, permettant aux visiteurs de se découvrir des talents de conteurs. Cette fois, c'est le petit magicien de Poudlard qui est à l'honneur. Et en l’espace d’une journée, plus d’une centaine de pages a été lue, affirme-t-on sur le stand — et chaque visiteur n’a le droit de lire qu’une seule page.

La pietra filosofale, premier opus des aventures du sorcier, est traduite par Marina Astrologo pour le livre que publie Adriano Salani Editore. Afin d'alimenter la ferveur, Audible a par ailleurs sollicité Francesco Pannofino, qui incarne la voix du magicien pour la version audiolivre italienne. « Il viendra ce 12 mai, lire le dernier chapitre, à 16 h 30, dans l’Arena Book Stock », précise Audible Italie.

Cet espace dédié à la jeunesse, totalement immense, devrait accueillir nombre de fans pour l’occasion. « Les romans d’Harry Potter comptent parmi les plus lus sur Audible Italie — et l’on parle de l’ensemble de la série ! C'est pour cette raison que nous avons réalisé une cabine spécifique, totalement aux couleurs du livre. »

Ce marathon débuté le 10 mai permet par ailleurs à l’éditeur italien de mettre en avant la réédition avec une nouvelle couverture du livre, paru ce 25 janvier. Gianluca Mazzitelli insiste sur l’implication essentielle des fans dans ce processus.







ActuaLitté CC BY SA 2.0





« Voici plusieurs années que nous voulions organiser un relais de lecture pour Harry Potter e la Pietra filosofale, avec la participation des lecteurs. Pouvoir le réaliser au Salon de Turin à l’occasion des vingt ans du lancement de la première édition nous comble de joie », affirme-t-il.

Du côté d’Audible, toute l’organisation s’opère en partenariat avec Pottermore, le site mère articulé autour des œuvres et écrits de JK Rowling. Marco Azzani, responsable d’Audible Italie espère que l’événement offrira l’opportunité de célébrer avec les fans cet anniversaire.



Et d’ajouter que « cette version lue par Francesco Pannonino a reçu le plus grand nombre de commentaires positifs d’entre toutes les versions », quelle que soit la langue.



Une raison de plus de s’extasier de la magie ambiante…