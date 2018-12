2001: Odyssée de l'espace, à regarder durant 8220 heures

Avec des productions qui dépassent les 60 images par secondes, le culte de la vitesse bat son plein. Mais que se passerait-il si au lieu de jouer le jeu de cette accélération, on basculait sur un écran à base d’encre électronique, pour ralentir le déroulement.Non plus 24 images par secondes comme on en a l’habitude, mais 25 secondes pour une image – ou plus précisément, 2 images par minute.Et voici comment on invente le Slow Seeing, preuve à l’appui. Bryan a connecté un écran e-ink de 7,4 pouces, à un Raspeberry Pi Zero. Ce dernier a servi à convertir chaque image du fichier vidéo en un fichier tramé, qui est ensuite diffusé sur l’écran.C’est avec le film 2001 : Odyssée de l’espace qu’il a ensuite mis en pratique son travail, qui passe de 2 h 17 min à plus de 8220 heures de visionnage. Sidérant. On peut retrouver l'aventure du VSMP, oo Very Slow Movie Player, à cette adresse Voilà quelques années, Bookeen avait diffusé une vidéo qui avait marqué les esprits : un écran e-ink type Pearl proposait, en noir et blanc, une séquence vidéo relativement fluide Un exploit renouvelé depuis, mais sans avoir encore passé les portes du laboratoire de Recherche et Développement...