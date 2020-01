24Symbols, acteur espagnol de la lecture numérique illimitée, en difficulté

Lancé en 2010, et donc assez précurseur sur le marché du livre, le service de 24Symbols se présentait comme un Netflix du livre — ou plutôt comme un Spotify du livre, à l'époque — accessible sur les ordinateurs, tablettes et smartphones, à travers une plateforme en ligne et une application. Au départ, le tarif mensuel se situait entre 5 et 10 € par mois, avec un accès en streaming, pour être fixé à 8,99 € aujourd'hui.Ouvert officiellement au public en 2011, le service s'est étendu à la Russie en 2014, puis à l'Allemagne en 2015, mais proposait aussi des livres en anglais et en italien au sein de son catalogue. Depuis, 24Symbols s'était étendu à l'Amérique latine, avec une présence au Guatemala, en Argentine ou encore en Colombie.24Symbols s'est caractérisé, au cours de son développement, par des partenariats avec des opérateurs téléphoniques, un peu en avance, encore, sur les pratiques désormais en vigueur. En Allemagne, avec Mobilcom Debitel, par exemple, ou en Espagne avec Orange Le succès de 24Symbols semble toutefois compromis, ou du moins mis en danger : TNPS révèle que la société BestSharer S.L., propriétaire de 24Symbols, a été placée en redressement judiciaire. Pour le moment, les informations manquent quant à l'avenir de 24Symbols, mais un rachat par une société tierce pourrait encore se profiler.