3 conseils pour créer vos propres illustrations pour un livre électronique

Utiliser aujourd’hui un éditeur de création graphique est presque devenu une solution indispensable pour illustrer des documents électroniques comme un ebook.









Crello, un éditeur pour de la création graphique sur mesure



Crello, éditeur gratuit de conception graphique, permet de réaliser des images pour les réseaux sociaux, des bannières publicitaires, des affiches, des en-têtes de courrier électronique, etc. Crello vous accompagne aussi dans la conception de vos livres électroniques. Générez de véritables chefs-d’œuvre, depuis la couverture, l’illustration sur mesure du contenu, sur un site doté d’un riche panel d’options de design.



Facile d’utilisation et ergonomique, laissez-vous guider par la plateforme qui vous laisse découvrir différents modèles à partir desquels naîtra naturellement votre inspiration, que vous débutiez dans l’écriture ou que vous soyez un écrivain chevronné. Plusieurs outils sont mis à disposition pour une expérience des plus originales. Parmi les 40 formats supportés, les 16 000 modèles disponibles et les 260 polices de caractères, vous trouverez forcément des créations qui conviendront à la réalisation de votre projet.



Pourquoi l’utilisation d’un éditeur de conception gratuite peut se révéler un bon plan, un choix payant et peu chronophage ?



La nécessité de créer l’illustration d’un livre est fondamentalement dépendante de la thématique que l’on désire aborder. Les illustrations et visuels permettent, en effet, d’apporter de la fraîcheur à l’ouvrage, illustrer les propos et captiver le lecteur. Le contenu illustré se doit d’être en capacité de mise en lumière du contenu écrit. Il peut se révéler ardu de faire en sorte qu’il en soit ainsi.



Si vous ne pouvez pas vous vanter d’avoir le coup de crayon d’un Van Gogh, vous avez certainement déjà songé à vous rabattre sur la recherche d’images illustratives déjà existantes pour enrichir un livre numérique, qu’il s’agisse de la couverture de votre livre numérique, des illustrations dont vous voulez le doter. Vous pouvez surfer sur des banques d’images spécialement conçues pour ce genre de pratiques.



Parmi les nombreux sites existants, il existe des banques de données, au niveau desquelles vous pouvez opter pour l’achat d’images libres de droits et gratuites ou non. L’un des travers de cette solution est de se trouver dans une situation où les images sont génériques et impersonnelles, en adéquation insuffisamment satisfaisante avec ce que l’on recherche ou qu’elles aient été utilisées déjà en abondance par d’autres auteurs. L’originalité de votre ebook pourrait de fait en pâtir sur le plan qualitatif.



Par ailleurs, faire appel à un graphiste pour la qualité professionnelle de son travail est une possibilité qui peut revenir très onéreuse et ne pas forcément répondre à vos attentes.



Si vous n’avez pas de budget extensible et que vous n’avez pas non plus de compétence en logiciel d’édition d’image, une option qui peut s’avérer gagnante serait de créer ses propres illustrations. En effet, ceci est bien pour plusieurs raisons. Le référencement Google, sensible à l’originalité du contenu met en avant les contenus nouveaux. Aussi, la capacité à toucher positivement le lectorat est plus élevée quand le contenu est inédit.



Créer ses propres illustrations permet de montrer sa personnalité et d’être facilement reconnaissable par sa singularité. Mais si beaucoup reconnaissent son importance, on pourrait en être réticent, car s’y familiariser peut demander un minimum d’investissement personnel.



• Faire des formations pour vous familiariser dans un premier temps avec des notions d’harmonie des couleurs, de cohérence de styles et de formes, de combinaison d’effets visuels, de choix de typographies adaptées et cohérentes.

• Trouver des images et visuels en lien avec votre thématique, partir de banques d’images libres de droits.

• Faire usage des outils d’illustration graphique mise à votre disposition sur des sites tels que Crello qui est l’un des plus intuitifs d’entre eux. Devenez ainsi graphiste en quelques clics.