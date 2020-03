30 ebooks gratuits : découvrir les auteurs emblématiques du Diable Vauvert

« Comme vous, nous sommes confinés, dissipés, affectés, apaisés, solidaires, solitaires, connectés, confiants, chaleureux, inquiets… Un peu tout à la fois et bien plus encore pour les semaines qui s’annoncent… » Elles s’en excuseraient presque, les éditions Au Diable Vauvert, de ne savoir « soigner que par les livres ». Or, à défaut d’un Skypéro ou d’un Whatsappnniversaire, la maison propose de partir à la découverte des auteurs emblématiques du catalogue et de leurs univers.Vingt années d’écritures et d’histoire, qui se retrouvent dans ces 30 ouvrages à travers différentes thématiques : poésie, science-fiction, thriller, fiction, pratique… Au menu : Charles Bukowski, Pierre Bordages, Yal Ayerdhal, Jean-Paul Didierlaurent, William Gibson, Aïssa Lacheb, Nicolas Rey ou Irvine Welsh…Une offre qui débutera donc ce 31 mars (pas avant !), à découvrir sur cette page En outre, tous les lundis matins, et nous y sommes, la maison propose des textes courts, tristes, gaies, érotiques ou visionnaires, pour aider à passer, au mieux, un mois d’avril qui s’annonce long. À retrouver ici Enfin, la maison, avec 13 autres éditeurs, prend part à l’opération #ConfinementLecture , qui offre un ebook gratuit chaque 24 h, ainsi qu’un audiolivre. Et vient d'être renouvelée.Et si ce n’était pas assez, sept autres titres de la maison sont disponibles avec une promotion à 50 % : Simili Love, d’Antoine Jaquier L’enfant de poussière et La peste et la vigne, de Patrick K. Dewdney, F.A.U.S.T., de Serge Lehman (une intégrale).Vous avez dit diabolique ?