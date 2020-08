4 livres audio pour accompagner ses séances sportives

Courir, de Jean Echenoz





Autoportrait de l’auteur en coureur de fond, Haruki Murakami







Faux rebond, d’Harlan Coben







Zidane, de Frédéric Hermel

Certes, certes, « le sportif intelligent évite l’effort inutile », clame le Professeur Mégot, dans Le petit Spirou. Un enseignant avisé (ou aviné), qui nous incite à réfléchir sur la pratique sportive : courir, ou ne pas courir. Voire simplement, partir à point. La sélection suivante n’est pas un guide de sport , mais rendra vos runs plus distrayants.Quoi de mieux qu’un sportif reconnu pour accompagner une course ? Emil Zátopek est une légende, originaire de Moravie : il n’a que 17 ans quand le pays est envahi par les Allemands. Et ses premiers pas dans la course à pied viennent de ce que l’entreprise Bata où il travaille impose aux salariés de prendre part à des courses, à des fins publicitaires.Zátopek a tout du sportif contrarié, peu orthodoxe dans son style. Mais les résultats sont là : à 26 ans, il remporte la médaille d’or aux Jeux olympiques de Londres, sur le 10.000 mètres. Puis l’argent, sur 5000. Inspirant. Et avec le style de Jean Echenoz, qui lit son propre ouvrage, cela prend des allures d’épopée… D'ailleurs, en matière de sport, l'éditeur s'y connait Un classique, s’il en est, que même le Premier ministre italien, Matteo Renzi, recommandait . Cette passion de l’écriture, chez Murakami, se conjugue avec la volonté de dépassement. Le romancier est connu pour sa passion de l’ultrafond – plus de 42 km de distance, et a couru à plusieurs reprises des 100 km.Détermination, patience, abnégation, volonté, autant de qualité requise pour s’élancer — dans un texte qui tient tout à la fois de l’essai sur la course à pied et la biographie d’un écrivain internationalement admiré. (lu par Pierre Tissot, traduction Philippe Gabriel)À la transpiration du sportif accompli, ajoutons donc les sueurs froides de l’auteur de polars incontestable. Voici l’histoire d’une disparition : celle de Greg Downing, joueur de basket américain, qui du jour au lendemain s’évanouit. L’enquête est confiée à Myron Bolitar, ancien basketteur lui-même, ex du FBI devenu agent sportif.Mais l’enquête doit s’opérer avec la plus grande discrétion : Bolitar endossera un maillot de remplaçant pour se fondre dans l’équipe, et tout découvrir. Mais entre temps, un meurtre vient corser l’affaire… (traduction Martine Leconte, lu par José Heuzé et Véronique Groux de Miéri)



Homme secret par excellence, sportif spectaculaire et footballeur de génie, Zinédine Zidane cultive la discrétion, comme il se doit.







À travers dix-huit années d’échanges et de confessions exclusives avec le joueur devenu entraîneur, grâce aux témoignages des proches de l’icône qui ont accepté de parler avec confiance et liberté, Frédéric Hermel livre le récit d’une vie hors du commun.



De Marseille au Réal de Madrid, en passant par l’équipe de France, le destin exceptionnel d’un type normal… (lu par Pascal Casanova)





