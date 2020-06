5 approches numériques de la poésie et du poème digital

La poésie générative









Le remix poétique









Les versets visuels





Le poème vidéoludique







Le message poétique codé





Forme en permanente réflexion, la poésie s’accommode de toutes les expressions nouvelles, puisant à de multiples sources des mouvements pour parler de l’humain. En duo avec des outils numériques, elle ne fait pas moins : bien au contraire, elle s’emballe dans le binaire pour dépasser le manichéisme apparent de la machine. The Conversation a recensé cinq approches nouvelles de création poétique — bien loin des recommandations d’Aristote. Encore que…S’appuyant sur un programme ou un algorithme, cette dernière génère du texte à partir d’une base de données. Il suffit de mots isolés ou d’expressions pour que le poète numérique travaille sa matière.Pour exemple, le travail de John Barber, qui a généré une liste contenant plus de 5000 noms de noirs, hispanos et amérindiens tués par les forces de police depuis 2015. Ni jugement ni condamnation : un inventaire à la Prévert, qui s’autorécite. Une voix artificielle va en effet prononcer le nom des personnes, avec des intonations étrangement amusées.Très simple, percutant et parfois effarant de pertinence, ce dernier agit à la manière d’une écriture surréaliste de recomposition. L’exemple de Nick Montfort en présente un exemple simple : après une visite à Taroko Gorge, à Taiwan, le poète a produit un texte splendide.Scott Rettberg, marqué par cette écriture, a repris les codes du poème de Montfort, se séparant de son approche minimaliste pour un faire un texte urbain maximaliste. Et cette initiative a donné lieu à des dizaines de remix, toujours partant de Taroko Gorge…On connaît avec Apollinaire cette adéquation de sens et de forme, où l’image poétique est sculptée pour exalter le sens. William Blake, en 1700, avait simplement combiné poésies et illustrations. Mais avec le numérique, cet assemblage devient plus complexe et puissant.Le travail de Qianxun Chen autour de Shan Shui (Montagne et eau) s’articule autour d’une peinture traditionnelle de paysage, qui se modifie dans les mots et les visuels à chaque clic. Une génération automatisée.On sait que l’industrie du jeu vidéo s’est amusée à produire des jeux à partir de texte. Jason Nelson a effectué le parcours inverse : produire de la poésie à partir d’un jeu. Son oeuvre baptisée game, game, game, and again game se présente comme « un poème numérique, un rétrojeu, une déclaration anti-design et une exploration personnelle de la vision changeante de l’artiste en vision du monde ».Ici, pas de score à pulvériser ni d’objectif, mais une atmosphère poétique, excessive, décousue…Les cryptologues se régaleront ici de cette confusion des genres. Les réalisations d’Ishac Bertran en la matière font référence. Elles ne nécessitent pas même un ordinateur, mais reposent sur des langages informatiques recomposés.Pour saisir le message, il faut donc être en mesure de lire du code, aboutissant à des poèmes intraduisibles littéralement — et difficiles à comprendre même sans une connaissance approfondie de la langue de composition…