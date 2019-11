58 millions de dollars investis pour Scribd, plateforme de lecture en streaming

(photo d'illustration, Daniel Steuri, CC BY 2.0)

Parmi les premiers acteurs sur le marché de la lecture en streaming, Scribd s'est développé bon an, mal an : d'abord regardée d'un œil soupçonneux par l'édition, parfois refuge de textes piratés, la plateforme s'est améliorée au fil du temps, jusqu'à devenir une alternative tout à fait crédible aux poids lourds du secteur du livre numérique.Avec une offre de lecture « illimitée », Scribd avait offert à l'industrie du livre ce que Spotify et autres ont proposé à la musique, avec un succès que la société met en avant. D'après les chiffres maison, plus d'un million d'utilisateurs seraient dotés d'un compte payant, et utiliseraient la plateforme pour lire au quotidien, sur leurs smartphones ou ordinateurs.Outre le siège à San Francisco, Scribd dispose de bureaux à New York, Phoenix, Toronto, et Amsterdam, mais reste un service orienté vers l'autre côté de l'Atlantique.Avec l'aide de Spectrum Equity, société spécialisée dans la capitalisation boursière, Scribd vient de lever 58 millions $ grâce à des souscriptions d'actions, une somme qui sera investie dans le développement de la société et de ses outils à destination des lecteurs.Nulle précision sur la teneur de ces développements, mais la société innove régulièrement pour tenter d'attirer toujours plus d'inscrits. Récemment, Scribd avait ainsi dévoilé Snapshots , une fonctionnalité offrant des bandes-annonces littéraires censées donner envie de découvrir les ouvrages.Les millions réunis serviront aussi à prospecter vers de nouveaux marchés : l'ouverture récente d'une plateforme mexicaine a prouvé les velléités de l'entreprise en la matière.