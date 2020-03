6 livres gratuits, “qui nous semblent aujourd’hui encore essentiels”

Pexels CC 0





Bullshit jobs de David Graeber (trad. Elise Roy)

Il est ou le bonheur de François Ruffin

Devant l’effondrement d’Yves Cochet

Manuel de survie pour parents d’ados qui pètent les plombs de Yapaka

* mise à jour :

« Nous invitons aussi tous nos lecteurs à manifester leur soutien aux librairies indépendantes en continuant d’acheter des ouvrages physiques auprès d’eux, dès que les circonstances le permettront à nouveau », indique la maison.Et de rappeler également que la quasi-intégralité des livres publiés sont disponibles en version numérique – qu'il est donc tout à fait possible de se les procurer depuis les sites idoines.Une première salve de quatre titres était mis en ligne – format PDF, version BAT – à lire et/ou télécharger dans leur intégralité *. Des oeuvres qui « chacun[e] à sa façon, nous semblent aujourd’hui encore essentiel[le]s », précise la maison. Des documents publiés entre octobre 2016 et septembre 2019.D’autres titres arriveront, garantit la maison, et pour rester informés, il faudra vérifier les comptes de leurs divers réseaux sociaux. En effet, depuis sont apparus À chacune ses 9 mois ; Devenir mère, et À chacun ses 9 mois ; Devenir père de Sophie Marinopoulos et Franck Stives, avec des illustrations de Guillaume Florin.Seul regret : que les titres soient présentés sur Calaméo , alors que de nombreuses autres options pouvaient être envisagées — ne serait-ce que par un petit code sur le site de la maison, intégrant le fichier PDF.Un lecteur nous signale (et grâces lui soient rendues !) que tous les livres ne sont pas proposés en téléchargement, ce qui rend l'initiative un peu moins appréciable encore. De fait, seules les deux dernières parutions, À chacune ses 9 mois ; Devenir mère, et À chacun ses 9 mois ; Devenir père peuvent être consultés et télécharger. Les autres doivent obligatoirement être lus dans un navigateur, depuis le site Calameo...