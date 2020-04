64 auteurs écrivent pour les soignants en France

Lettres, poèmes, nouvelles, exercices libres… les auteur(e)s d’Editis ont eu carte blanche pour imaginer et proposer, pendant cette période de confinement, des textes inédits inspirés par la liberté, l’évasion, l’espoir, la solidarité. Voici un livre engagé pour « les soignants qui sont chaque jour en première ligne face à la crise sanitaire ».Ces écrits sont rassemblés dans un livre numérique édité par 12-21 (maison d’Editis dédiée au livre numérique) et mis en vente au prix de 4,99 € sur le site Lisez.com et sur toutes les plateformes de ventes numériques.Editis reversera l’intégralité des recettes de cette opération à la Fondation Hôpitaux de Paris — Hôpitaux de France pour son engagement sans faille depuis 30 ans aux côtés des hôpitaux, des personnels soignants et des patients.« Depuis quelques semaines, nous sommes frappés par une crise sanitaire sans précédent qui nous touche chacun à notre niveau. À travers la parution de ce recueil, le groupe Editis, ses maisons et ses auteur(e)s souhaitent s’associer à l’élan de solidarité qui, partout en France, émerge spontanément pour saluer et soutenir celles et ceux qui, chaque jour, sont en première ligne face à cette épidémie et risquent leur vie pour sauver celles des autres », explique Michèle Benbunan, Directrice générale d’Editis.Et d'ajouter : « Je tiens bien sûr à remercier tous les auteur(e)s qui ont spontanément accepté de contribuer par leurs mots à cette œuvre commune, porteuse d’espoir, qui je l’espère touchera et accompagnera les lecteurs chez eux. »Voici les 64 participants :Jérôme Attal, Laetitia Bally, Frédéric Baptiste, Catherine Bardon, Alain Bentolila, Ariane Bois, Xavier-Marie Bonnot, Françoise Bourdin, Françoise Bourdon, Michel Bussi, Cécile Cabanac, Virginie Caillé-Bastide, Annabelle Combes, Jean-Paul Delfino, Joseph Denize, Isabelle Desesquelles, Victor Dixen, Samuel Doux, Julien Dufresne-Lamy, Jim Fergus, Isabelle Filliozat, Sophie Fontanel, Lorraine Fouchet, Anne-Marie Gaignard, Karine Giebel, Raphaëlle Giordano, Heloise Guay de Bellissen, Serena Giuliano, Anne Icart, Claude Izner, Philippe Jaenada, Jean-Joseph Julaud, Maïa Kanaan-Macaux, Yasmina Khadra, Étienne Klein, Caroline Laurent, Fouad Laroui, Arnaud Le Guilcher, Guillaume Le Quintrec, Marc Levy, Henri Loevenbruck, Sophie Loubière, Louison, Albane Linÿer, Murielle Magellan, Charlye Ménétrier McGrath, Bernard Minier, Nadine Monfils, Viviane Moore, Fabien Olicard, Erik Orsenna, Fabrice Papillon, Camille Pascal, Pierre Pelot, Gwenaële Robert, Tatiana de Rosnay, Romain Slocombe, François-Henri Soulié, Danielle Steel, Christiane Taubira, Colin Thibert, Marjorie Tixier, Rachel Vanier.