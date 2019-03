7,7 millions de Français ont déjà écouté un livre audio

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le livre audio, format qui connait une croissance notable au sein de l'industrie de l'édition, fait l'objet d'une attention toute particulière dans ce baromètre 2019 : « 14 % de la population française âgée de 15 ans et plus déclarent avoir déjà écouté un livre audio et 7 % envisagent de le faire », selon les résultats du sondage OpinionWay, réalisé entre le 30 janvier et le 19 février 2019, auprès d’un premier échantillon de 2033 personnes — par la suite, ce sont 317 utilisateurs de livres audio qui ont été interrogés sur leurs pratiques.Également réparti chez les hommes et chez les femmes, le livre audio est légèrement plus présent chez les CSP+ et chez les personnes résidant en Ile-de-France. Contrairement aux idées reçues, son usage décroit avec l'âge : 21 % des 15-24 ans en écoutent, contre 15 % des 35-49 ans et 9 % des 65 ans et plus. Les pratiques audio sont très récentes : plus de la moitié des usagers du livre audio (51 %) n’en avaient jamais écouté il y a encore un an.Comme les lecteurs de livres numériques, les utilisateurs de livres audio sont de grands lecteurs : 29 % lisent plus de 20 livres imprimés par an, contre 22 % dans l'ensemble des Français.Pour le moment, les usages du livre audio se concentrent sur les trajets entre le travail et le domicile, dans les transports en commun, notamment. Les smartphones, dispositif nomade par excellence, sont les appareils de lecture préférés (à 43 %), devant les tablettes (33 %) et les ordinateurs portables (31 %). Le sondage note le taux déjà significatif des enceintes connectées (10 %).Pour obtenir leurs livres audio, les utilisateurs favorisent avant tout l’achat de livres audio numériques (34 %) et le prêt en bibliothèque (30 %) avant le prêt entre particuliers (17 %) et l’achat de livres audio physiques (14 %). Au total, 59 % des utilisateurs ont déjà acheté un livre audio, qu’il soit physique ou numérique. Ils sont 44 % des utilisateurs à avoir déjà emprunté un livre audio en bibliothèque.La catégorie « Littérature » est de loin la plus écoutée (par 58 % des répondants), devant l'enseignement scolaire (26 %) et les essais (25 %).Le rapport complet est disponible ci-dessous.