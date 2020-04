À Stockholm, une bibliothèque prête des livres numériques avec le DRM LCP

Capture d'écran de l'application Bibblix

Lorsque les bibliothèques souhaitent prêter des livres numériques, un écueil s'impose : il est nécessaire de s'assurer que les titres ne soient ni partagés ni conservés après la période de prêt définie. Autrement dit, une protection numérique est nécessaire : jusqu'à présent, et notamment en France, les établissements se tournaient la plupart du temps vers le verrou numérique (DRM) d'Adobe.Or, ce dernier est particulièrement pénible, tant pour les usagers que pour les professionnels de la lecture publique : il impose la création de comptes Adobe, le partage d'informations personnelles, et une connexion obligatoire pour déverrouiller l'accès à un livre numérique. Pour les bibliothécaires, il fait partie des principaux obstacles à la mise en place ou à la promotion d'une offre de prêt numérique.La bibliothèque publique de Stockholm a pu implémenter dans son application Bibblix, destinée aux jeunes lecteurs, un autre type de verrou numérique permettant de contrôler les prêts, intitulé LCP. Ce dernier a été développé sous le contrôle de l'EDRLab, avec le concours de l'industrie du livre tout entière : il est plus léger, et ne nécessite pas la création d'un compte auprès d'une société tierce ni le partage d'informations personnelles.Aussi, cette solution de protection s'avère particulièrement adaptée pour une application destinée à de jeunes utilisateurs, qui peuvent ainsi lire en ligne ou télécharger des ouvrages, via l'application Bibblix, qui restent protégés sans conséquence pour les usagers.L'application est disponible dans les établissements de Stockholm, Malmö, Katrineholm et Norrtälje, précise l'EDRLab sur son blog