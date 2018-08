À vendre, pour 2,5 millions $,155 ebooks super rentables de romance

Avis aux investisseurs en mal d’argent à dépenser : une offre vient de tomber qui laisse rêveur. Pour 2,498 millions $, il est possible de s’offrir un stock de 155 ebooks, avec une vingtaine de livres imprimés et 14 audiolivres. Le tout rapportant 172.927 $ avec un bénéfice net de 83.276 $. Non, personne d’intéressé, vraiment ?





Susanne NIlsson, CC BY SA 2.0

La marketplace Empire Flippers propose en effet de s’offrir l’ensemble de ce package pour la modique somme de 2,5 millions $ donc, et l’assurance de produire un paquet d’argent chaque mois. Relevé par le Digital Reader, cette affaire des plus alléchantes – à condition d’avoir la somme de départ – pourrait s’avérer trop belle pour être vraie.



La liste de titres créée en novembre 2013 relève uniquement de la romance. Toute une entreprise est derrière pour faire fructifier les revenus, assure l’annonce, garantissant une forte croissance et des ouvrages très bien notés. Avec 2 à 3 livres produits chaque mois, l’équipe est basée un peu partout aux États-Unis, avec des auteurs et un éditeur, ainsi qu’une personne chargée de la promotion et des relations avec la clientèle.

Bien évidemment, aucun nom n’est avancé, ni pour les livres ni pour les auteurs, donc difficile de but en blanc de se faire une idée propre. Mais là où l’on se délecte, c’est en lisant que l’actuel possesseur avoue travailler 15 heures par semaine pour produire les contenus et opérer les ventes.

Voilà qui a tous les aspects d’une tentative pour revendre une sorte de ferme à contenu, alors qu’Amazon a mis en place de nouvelles mesures pour lutter contre les ebooks frauduleux.

Parce que, bien entendu, tout cela ne résulte que du modèle d’autopublication Kindle Direct Publishing. Or, maintenant qu’une partie des règles a changé, difficile de garantir que l’exploitation des failles connues puisse encore rapporter beaucoup d’argent…