Agatha Christie contre ABC : devenez Hercule Poirot

Vous recevez une lettre inquiétante : un mystérieux et prétendu meurtrier appelé « ABC » vous défie ! Incarnez le célèbre détective privé Hercule Poirot sur cette affaire — sans doute le personnage le plus emblématique créé par la reine du crime, Agatha Christie !Interrogez les suspects, examinez les indices, résolvez les énigmes et tentez de découvrir l’identité du mystérieux « ABC ». Explorez tout ce qui est possible, afin de pouvoir faire les déductions les plus poussées et comprendre les plans de votre ennemi.Vous pourrez également découvrir de nombreuses scènes de crime et admirer les environnements uniques qui les entourent, dans diverses villes d’Angleterre ! Dans Agatha Christie – The ABC Murders, découvrez une vision inédite de l’univers d’Hercule Poirot avec un style graphique unique.Quatre ans après sa sortie sur PlayStation 4, Xbox One et PC, Agatha Christie : The ABC Murders revient dès aujourd’hui sur la console Nintendo Switch, dans une version proposant un contenu enrichi !Le jeu est également disponible en version digitale pour les États-Unis. Il sera disponible en version physique sur ce territoire dès le 3 novembre 2020.