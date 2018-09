Alex W. Inker et Jacques Goldstein signent une BD interactive documentaire

À partir du 24 septembre prochain, il sera possible de découvrir sur arte.tv, et notamment sur smartphones, l'adaptation de la bande dessinée d'Alex W. Inker et Jacques Goldstein, Panama Al Brown. Cette bande dessinée interactive raconte l'histoire du boxeur Panama Al Brown, musicien, muse et amant de Jean Cocteau.

Récit graphique interactif conçu pour smartphones, Panama Al Brown, l'énigme de la force restitue la trajectoire méconnue d’un boxeur de génie, noir et homosexuel, dans la première moitié du XXe siècle. Premier champion du monde de boxe (poids coq) latino-américain, dandy noir, musicien inspire, fêtard impertinent, Panama Al Brown fut aussi la muse et lamant de Jean Cocteau et mourut tuberculeux dans |'anonymat.

Son histoire fait objet d’un poignant récit graphique en noir et blanc, mêlant fiction et documentaire. Camille Duvelleroy a ramené en cinq rounds épurés les 168 pages de la BD dessinée a par Alex W. Inker et écrite par Jacques Goldstein (Éditions Sarbacane, 2017).

La lecture de cette BD documentaire à scroller est rythmée par une musique rêveuse traversée d’ambiances assourdies. Conçue pour smartphones (à lire en ligne et hors ligne), elle est aussi accessible sur ordinateur et tablettes.

L'histoire a pour fil rouge un reporter français usé par le métier qui cherche à exhumer |'histoire hors norme de ce champion oublie. De la ville de Colon au Panama, ou Alfonso Teofilo Brown est né en 1902 et a découvert le pouvoir de sa droite foudroyante, Harlem, où sa renommée a grandi, et la France, où il conquiert son titre mondial, le récit émaillé de vidéos et de photographies offre une ultime victoire a celui que Cocteau appelait son « poème a l'encre noire ».



Panama Al Brown, l'énigme de la force est à lire ici.