Alexa et l'enceinte Echo en France et Audible leur fait lire des audiolivres

Amazon vient d’officialiser ce que l’on redoutait : les enceintes intelligentes baptisées Echo débarqueront en France dans le courant de l’année 2018. L’apprentissage du français a finalement été digéré, et ça y est, Alexa, l’assistant qui anime l’outil, parle la langue de Molière. Et même, bientôt, elle pourra lire des livres audio.







Depuis longtemps, la connexion entre Alexa et les livres audio s’opère. Depuis ce début de semaine, la société d’Amazon dédiée au livre audio, Audible, s’est rapprochée des enceintes. Les Américains à qui le service est réservé pourront se faire lire gratuitement.

Il faut toutefois préciser que l’offre est réservée aux gens qui découvriront le service d’Audible — mais qu’il leur sera possible de puiser dans les 400 000 titres du catalogue.

Côté France, avant de lancer l’outil, on a décidé de solliciter des bêtas testeurs français pour améliorer encore l’assistant, et pour cause. Alexa progresse à mesure qu’on lui parle : sa connexion au cloud permet à cette intelligence artificielle de pouvoir stocker des informations et apprendre comment réagir.

Aucun prix de vente n’a encore été avancé pour l’instant.