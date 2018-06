Alexa et ses enceintes viennent coucher les enfants de France

Tremblez dans les chaumières, une nouvelle intelligence artificielle s'invite chez nous. Pour faire face aux enceintes connectées et à l’assistant Google, Amazon annonce l’arrivée d’Alexa et de ses multiples supports en France métropolitaine. Déjà disponibles en précommande, les enceintes seront envoyées à partir du 13 juin pour laisser Alexa vous bercer de sa douce voix, en français !









Sur le site, on peut d’ores et déjà voir les trois enceintes du géant du net disponible à la précommande : Echo, qui se voit offrir une nouvelle version pour l’occasion, un format mini avec l’Echo dot et l'Echo Spot, muni d'un petit écran, mais aussi d'une caméra (dont la livraison est annoncée pour le mois prochain).

Tout comme le Google Assistant, Alexa « répond aux questions, joue de la musique, commande les éclairages et les thermostats, donne les résultats sportifs », mais la petite enceinte, en lien direct avec le site de vente en ligne peut aussi accéder à Kindle et Audible pour vous lire les ouvrages à voix haute ou encore accéder à votre compte Prime Vidéo, le tout sans les mains.

« Grâce à Alexa, il est possible d’augmenter le thermostat avant de sortir du lit le matin, de tamiser les lumières sans quitter le canapé pour regarder un film, simplement par la voix. Alexa est compatible avec de nombreux appareils fonctionnant en Wi-Fi » alors c’est bien beau tout ça, mais on se rapproche dangereusement du pitch d'un épisode de Black Mirror, ou des Simpsons, pas vraie Marge ?



D'autant plus quant on apprend que si vous choisissez d'adopter plusieurs de ces spécimens dans votre maison, elles pourront se charger de rappeler tout le monde à l'ordre lorsqu'il est l'heure de passer à table ou de filer se coucher, le tout sans que vous ayez à changer de pièce ou monter un escalier.



Et si la petite voix d’Amazon a mis tant de temps à arriver dans l’hexagone, c’est que l’assistante personnelle made in Jeff Bezos a été entièrement repensée pour la France. Elle s’offre une nouvelle voix avec une reconnaissance vocale améliorée qui est censée reconnaitre les accents régionaux, des connaissances locales ainsi que plusieurs centaines de « Skills », ou fonctionnalités, imaginés spécialement pour la France.



Alexa est ainsi en contact avec des sites comme LaFourchette, les Pages Jaunes, Marmiton, AlloCiné ou encore Oui.sncf et RATP, bien pratique pour les horaires en ces temps de grève. Le service Quelle Histoire sera aussi disponible pour faire la lecture à vos enfants, si si, ceux qu'elle aura envoyés au lit. Aux Etats-Unis, le groupe Hachette a mis en place un partenariat spécifique autour d'un ouvrage pour enfants, lu et adapté spécifiquement pour l'enceinte. Contacté par ActuaLitté, le groupe n'apporte par de commentaires pour le territoire français.



« Des dizaines de millions de clients se servent déjà d’Alexa dans le monde et nous sommes ravis d’annoncer aujourd’hui le lancement d’Alexa en France », déclare Jorrit Van der Meulen, Vice President d’Amazon Devices International. En partenariat avec les enseignes Boulanger, les trois enceintes seront disponibles dans plus de 140 magasins de la chaîne ainsi que sur ses services en ligne.