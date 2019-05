Allemagne : les ventes d'ebooks en baisse au premier semestre 2019

En collaboration avec GfK Entertainment, l'Association allemande des éditeurs et libraires (Börsenverein des Deutschen Buchhandels) rend compte chaque trimestre de l'évolution du marché du livre électronique en Allemagne. D'après les résultats communiqués, ce premier semestre de l'année 2019 marque un léger recul sur l'achat des e-books par rapport à l'année dernière.

xxolgaxx - pixaby license (photo d'illustration)

D'après les données GfK, relayées par le Börsenverein, les ventes de livres numériques au grand public (hors livres scolaires et spécialisés) auraient diminué de 7,1 % au premier trimestre 2019. Pour ne rien arranger, le nombre d'acheteurs d'ebooks est également en baisse.On relève 1,9 million de clients ayant acheté au moins un livre numérique au premier trimestre 2019, contre 2,1 millions à la même période de l'année précédente. Cette baisse pourrait s'expliquer par le prix moyen payé pour un titre, qui a augmenté de 6,1 % au premier trimestre.De plus, les lecteurs allemands ont acheté 1,3 % de liseuses en moins qu'entre janvier et mars de l'année dernière. En toute logique, le chiffre d'affaires du marché se voit également affecté, avec une baisse de 1,4 % par rapport à la même période durant l'année 2018.Cependant, on peut souligner que la part des ventes des ebooks sur le marché du livre a stagné à 5,7 %. La société GfK explique le recul global des ventes par le décalage exceptionnel du calendrier de Pâques de cette année.